Consejos para evitar la ansiedad en universitarios durante la cuarentena

Con la llegada del coronavirus a nuestro país, la forma de comunicarnos, estudiar y trabajar, cambió radicalmente. Sí bien las clases virtuales, se convirtieron en un gran aliado para continuar con la educación, este también ha generado el aumento de ansiedad en los universitarios y en aquellos alumnos que estudian y trabajaban a la vez.

A la fecha, la mayoría de jóvenes universitarios presentan ansiedad por las clases virtuales y porque muchos de ellos realizan trabajo remoto a su vez, refiere Jennifer Alva, docente de Educación Continua de la USMP, quién en los últimos meses ha recibido un aumento de casos por este tema. Para evitar la ansiedad en jóvenes universitarios, nos brinda algunas pautas que pueden realizar.

Hacer cosas en familia: Es importante realizar actividades en familia para seguir manteniendo una buna buena comunicación y apoyo durante este confinamiento.

Reuniones con amigos: Una vez por semana es importante que puedan reunirse de manera virtual y compartir sobre cómo se encuentran y las actividades que vienen realizando en la universidad y trabajo para así compartir experiencias.

Realizar una actividad favorita: Siempre es bueno tener un momento a solas y buscar realizar una actividad que sea de mayor interés. Puede ser ver una serie, hacer deporte, dibujar, pintar, cantar, etc. Esto ayudará a desconectarte por un momento de lo que sucede alrededor y mejorará el ánimo.

Evitar intoxicarme de información: Con la tecnología en nuestras manos es casi imposible evitar enterarse de los hechos que suceden a nuestro alrededor. Sin embargo, es importante discernir el tipo de información que leeremos pues solo tomar atención a noticias tristes o que nos generen preocupación, hará que nuestro estado de ánimo empeore y nos pongamos ansiosos sobre lo que sucederá más adelante.

Mantener las rutinas: Seguro que hasta la fecha han mantenido sus rutinas de clases en la universidad, trabajo en casa y compartir con la familia. Es importante siempre estar organizados para así evitar la ansiedad de no estar cumpliendo con los deberes diarios.

Practico pausas pequeñas: Me enfoco en el aquí y ahora, en lo que puedo hacer y depende de mí para lograr un poco de bienestar. Por ejemplo: haciendo ejercicios de relajación, yoga y/o mindfulness por 5 minutos a mitad de la mañana y/o en la tarde durante el estudio y/o trabajo.

Me refuerzo: En lugar de quejarme, me enfoco en identificar oportunidades y me refuerzo de lo que voy asumiendo y logrando.

En caso de que como universitario, estés pasando por un caso grave de ansiedad, irritabilidad, depresión o falta de sueño, será importante que te pongas en contacto con un psicólogo.