Doctor Tilde evidencia frase contradictoria de Urresti sobre la homofobia | VÍDEO

El parlamentario Daniel Urresti volvió a ser tendencia en las redes sociales luego de soltar otra desafortunada frase sobre la homofobia. El congresista de Podemos Perú dejó un contradictoria mensaje sobre un supuesto apoyo a la comunidad LGTBI.

A las afueras del Congreso de la República, Urresti dijo: “Yo soy pro LGTBI. Jamás estaré en contra de cualquier tipo de discriminación”. Estas declaraciones desataron una ola de críticas luego que el popular Doctor Tilde explicara que estaba errado.

Según el profesor Jesús Raymundo, si Urresti “nunca estará ‘en contra de cualquier tipo de discriminación’, entonces estará a favor de "cualquier tipo de discriminación" o, al menos, no la rechazará”.

Si nunca estará "en contra de cualquier tipo de discriminación", entonces estará a favor de "cualquier tipo de discriminación" o, al menos, no la rechazará. https://t.co/RctPKhJk82 — Jesús Raymundo (Doctor Tilde) (@DoctorTilde) September 16, 2020

Una de las usuarias de Twitter comentó el posteo del Doctor Tilde y compara las declaraciones del parlamentario con otras desafortunadas frases dichas anteriormente por políticos peruanos, las cuales ya pasaron a la historia.

“Sus nervios, su inconsciente, su miedo al rechazo, su incapacidad para unir 2 ideas, darse cuenta que resultó ser otro Vilcatoma Condorito lo pusieron en evidencia”, manifestó.

Como se recuerda, Daniel Urresti fue blanco de duras críticas por expresar comentarios de índole homofóbicos contra el presidente Martín Vizcarra, en medio del debate de la moción de censura contra la ministra de Economía, María Antonieta Alva.

“Ahora no sabemos cuál es su tendencia sexual. Ahora no sabemos qué cosas hace usted en Palacio. Ahora no sabemos qué secretos oscuros guarda este siniestro personaje, Richard Cisneros, que lo tiene secuestrado a usted”, fue lo dicho por el legislador de Podemos Perú.