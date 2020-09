Fiscalía deja en libertad a sujeto que confesó haber dopado y ultrajado a menor de edad

Pese a que un sujeto confesó haber dopado y abusado sexualmente de una joven de 17 años, el Ministerio Público decidió dejarlo en libertad por razones que han indignado a la población.

Se trata de Freddy Enrique Tarazona Malqui, quien aceptó ante las autoridades policiales y judiciales haber cometido el hecho.

La adolescente habría sido captada por otra menor de 15 años, quien se la llevó y la contactó con el hombre. El sujeto fue detenido en un restaurante y fue puesto a disposición de Fiscalía.

Sin embargo, la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de El Agustino ordenó su liberación debida a que, argumentan, la mesa de partes de dicho distrito es virtual y solo tiene 35 megabites para recibir expedientes.

Por esta razón, la carpeta fiscal no pudo ser recibida. El documento señala que no se halla solución al problema y al vencerse el plazo de detención preliminar lo liberaron.

La madre de la menor pedirá garantías para su vida y la de su hija pues teme que pueda haber alguna represalia en su contra tras haber puesto la denuncia.

¿Cómo denunciar un abuso sexual?

Si eres víctima o testigo de estos casos, debes saber que no importa el tiempo que haya pasado o si presentas o no las señales de la violencia. La denuncia tiene que ser recibida y debe ser investigada. Además, el proceso es gratuito y no es necesaria la presentación de ningún documento.

Deberás acercarte a la comisaría más cercana, o Fiscalías (Ministerio Público), o Juzgados (Poder Judicial) de Familia o Mixtos a denunciar el hecho. Si la víctima es un/a menor de edad, también puede realizar la denuncia sin la necesidad del acompañamiento de un adulto y exigir dar su declaración en la Cámara de Gesell.

Además, todo centro de salud público o privado puede brindarte la atención médica necesaria de manera gratuita.