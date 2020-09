Chorrillos: Inquilina morosa devolvió departamento sin pagar deuda de 8 mil soles | VÍDEO

Tras varias idas y vueltas, Ronald Callirgos, joven propietario de un edificio en Chorrillos, pudo recuperar uno de los departamentos que arrendaba luego que la inquilina morosa abandonara el inmueble sin previo aviso.

Este caso se hizo muy popular gracias a las imágenes que dejó uno de los constantes reclamos del joven, ya que se aprecia como la mujer, identificada como Nicole Celi Cobeñas de Aliaga, agarra al propietario del departamento a escobazos.

Dicha agresión se dio porque Ronald le cobró la renta, pues la inquilina morosa se negaba a abandonar el departamento pese a que no paga la mensualidad desde octubre del 2019.

Aunque el joven ya recuperó su propiedad, no puede cantar victoria pues la mujer dejó el departamento, hoy 14 de setiembre, con una fuerte deuda.

“La señora me está debiendo como 8 mil soles. Me ha dejado la llave, pero no me ha dejado ningún sol y se ha ido clandestinamente”; contó a ATV Noticias.

Grande fue su sorpresa cuando ingresó por primera vez, luego de casi un año, a su departamento ya que lo encontró en condiciones deplorables.