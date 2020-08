Vizcarra sobre ONP: “¿Qué pasa si te lo devuelvo y te lo gastas en tres meses?” | VÍDEO

Desde Cajamarca, el presidente de la República, Martín Vizcarra, explicó que tienen contemplado velar por los intereses de los aportantes a la ONP, pero la norma no debe “hipotecar” su futuro, en relación con el interés que tiene el Congreso para que estos retiren hasta S/ 4.300 de sus fondos.

“Nosotros somos totalmente conscientes de que existen miles de aportantes que pasan por momentos difíciles, aportantes de su sueldo a la ONP que requieren ayuda en estos momentos. Hay que atenderlos, pero hay que atender a los aportantes no hipotecando su futuro porque, finalmente, todos vamos a llegar a viejos, ese es el camino normal de la evolución”, afirmó a la prensa.

En ese sentir, el mandatario manifestó que se ha hecho un llamado al Parlamento para “trabajar juntos” y no desfalcar el tesoro público que tiene el Perú con, según algunos expertos, medidas populistas que solo perjudicarán el futuro de los pensionistas.

“¿Y cuando lleguemos a viejos ya no vamos a poder trabajar y de qué vamos a vivir? Son de los fondos que dimos, poquito a poquito, a lo largo del tiempo que trabajamos, esa es la pensión”, destacó.

“¿Qué pasa si lo que he ido aportando en uno, en cinco, en ocho, en 10 años, te lo devuelvo y te lo gastas en tres meses, cuando lo necesite de acá a 10 años quién me va a atender? ¿dónde va a estar el Estado en ese momento para atenderme? Si me dijeron ‘toma todo y gástatelo de una vez’”, cuestionó el mandatario.

Por último, Martín Vizcarra anunció que la próxima semana, en sesión de Consejo de Ministros, se analizarán mejores medidas para ver el tema de la ONP. Se busca ayudar a los pensionistas actualmente, pero sin descuidar su futuro a mediano y largo plazo.