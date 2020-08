Dos niñas se sientan afuera de un restaurant para usar el Wifi gratis y hacer sus tareas

Dos niñas, residentes en el estado de California, Estados Unidos, fueron captadas cuando se encontraban afuera de un local de comida rápida para utilizar el WiFi gratis del establecimiento, con el objetivo de hacer sus quehaceres escolares.

La imagen, que se volvió viral en las redes sociales, fue publicada en Instagram con la siguiente descripción: “Estas 2 niñas buscaban un lugar con Wifi para hacer sus tareas escolares, así que se sentaron cerca de Taco Bell para conectarse al Wifi gratuito”.

Ante ello, el Distrito Escolar Primario de la ciudad de Salinas se pronunció a través de un comunicado, en el que indicó que las estudiantes eran de su centro educativo y que habían realizado los esfuerzos necesarios parta ayudarlas con el acceso a Internet.

“Inmediatamente identificamos a las estudiantes que pertenecen a SCESD y, desde entonces, le hemos proporcionado a la familia un punto de acceso para que nuestras estudiantes puedan acceder de manera segura a la instrucción en el aula desde casa”, se lee en el pronunciamiento de la institución, según recogió KSBW.

La entidad señaló que, si las familias están teniendo problemas para acceder a las clases virtuales, deben contactarse con el departamento de tecnología de la información del distrito para recibir ayuda.

2 of our children trying to get WiFi for their classes outside a Taco Bell in East Salinas! We must do better & solve this digital divide once &for all for all California students



CALIFORNIA NEEDS A UNIVERSAL BROADBAND INFRASTRUCTURE BOND FOR OUR STUDENTShttps://t.co/qEjWTTs6G8 pic.twitter.com/cAbXNJ6F7x