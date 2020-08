Critican a Osito Lima por polémica publicación y él decide borrarlo | FOTOS

Los ataques contra el popular Osito Lima continúa. Esta vez, el personaje fue criticado por una publicación realizada en sus redes sociales que horas después decidió eliminar.

En sus redes sociales, el personaje anónimo publicó en su perfil un comentario que generó polémica: el tiktoker hizo un llamado a las personas que no disfrutan su trabajo a renunciar en medio de la pandemia de la COVID-19.

"Si no te gusta tu trabajo por favor renuncia. Sigue tus sueños. Creo en ti. Eres imparable. Te prometo: no hay dolor más grande que ver un talento como tú, no abra sus alas. Vuela sin límites", comentó el Osito Lima en su tuit.

El mensaje causó polémica entre otros internautas, pues consideraron que el consejo no es tan oportuno en tiempos donde la estabilidad laboral está en peligro, a causa de la pandemia, que ha mermado a muchas empresas y ha generado desempleo en distintas regiones del Perú.

Además, consideraron que el "optimismo" con el que Osito Lima recomienda renunciar a sus trabajos, pese a que sea con buenas intenciones, no es viable tomando en cuenta la coyuntura actual.

Mientras un montón pierde el trabajo y busca desesperadamente un lugar donde chambear de lo que sea, algunos se dan el lujo de decirte que renuncies.



Del "Vuela sin límites" a "el pobre es pobre porque quiere" hay una linea delgada. pic.twitter.com/QhCi9KKP5n — Cristhian Rojas S (@CristhianRS) August 10, 2020

Osito Lima borró su tuit, pero siempre quedan las capturas de pantalla.



El simple contacto con gente pobre no te sensibiliza. Aquí tienen la prueba. pic.twitter.com/tmLLfeWeaZ — Alejandra Bernedo (@MarialeBernedo) August 10, 2020

Pese a los comentarios en contra de su publicación, también hay usuarios que lo defienden y aseguran que su mensaje no fue con mala intención.

¿Cómo responde el Osito Lima a sus detractores?

En la última entrevista realizada por Wapa.pe, el popular tiktoker decidió responder a los usuarios que critican su accionar.

Lejos de molestarse por los comentarios en contra, fiel a su estilo y pregonando el amor, Osito Lima respondió a sus detractores. “Los quiero mucho y está muy bien que comuniquen con libertad lo que sienten. Que tengan un hermoso día”, finalizó.