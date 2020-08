Cateriano a Frepap: "Es una agrupación fanática religiosa que no conoce como funciona el Estado"

Tras haberse negado el voto de confianza al gabinete de Pedro Cateriano el pasado 4 de agosto, el expresidente del Consejo de Ministros arremetió contra la bancada del Frepap calificándolos de 'ignorantes' en temas políticos del país.

El día de ayer, la bancada de Frepap, junto a otros grupos parlamentarios, decidieron no otorgarle la confianza al gabinete por el entonces jefe del gabinete, provocando así la renuncia de Cateriano y los titulares de los diferentes ministerios.

Pedro Cateriano arremete contra Frepap

«Hay muchos congresistas que no conocen cómo se maneja el Estado, por ejemplo los congresistas del Frepap. Es una agrupación fanática religiosa que tiene un desconocimiento absoluto de cómo funcionan las instituciones», dijo en entrevista para RPP Noticias.

Rápidamente, el expremier comenzó a ser blanco de críticas en redes sociales, pues gran parte de la ciudadanía se identificó con la agrupación política y señalaron que los 'cristianos' siempre son atacados de 'ignorantes' por profesar una religión.

Asimismo, para muchos cibernautas, los congresistas del Frepap tienen una mayor visión realista a los problemas sociales que afronta nuestro país.

Frepap responde a Pedro Cateriano

"Rechazamos las expresiones y calificativos del Sr. Cateriano, lamentamos que el voto en contra no le permita reconocer que hay un grave descuido de nuestra gente en materia de salud y pobreza que él no priorizó, lamentamos que use a las universidades para escudar la incompetencia", escribió la agrupación política en Twitter.

Además, aprovecharon en aclarar que el Frepap no está en contra del expremier, está a favor de la vida. "No se confunda el FREPAP está en contra pero de la minería irresponsable que contamina y mata".