Consejos para seguir con tu vida tras la traición de una amiga

Tras enterarse de la traición de su amiga Alejandra Baigorria, quien besó apasionadamente a su ex enamorado Said Palao, Macarena Vélez, ex integrante de Esto es Guerra, dejó de seguir a la ‘rubia de gamarra’ en sus redes sociales.

Esta fue la primera reacción de Macarena Vélez, pero una duda volvió a saltar a la palestra: ¿Cómo seguir tras la traición de una amiga? Ante ello, la psicoterapeuta Liliana Tuñoque responde.

“Es un tema delicado, porque el grupo y el entorno social son muy importante para casi todos. Forman parte de su día a día, inclusive en algunos casos llegan a ser más importantes que su familia”, explicó Tuñoque a Wapa.pe.

Esta acción se considera una traición porque falta el respeto a los códigos internos que cada amistad o grupo tiene. “Es importante siempre respetar los códigos, no solamente por uno mismo, sino también por la implicancia que puede tener en el grupo. Puede crear un dilema mayor que derivaría en conflicto entre todas las partes”, agregó.

La traición generará varios motivos para que haya un quiebre dentro de las relaciones amicales. Se perderá la confianza y el respeto entre los involucrados, ya que algunos abalarán la nueva relación que se ha formado mientras otros la reprocharán.

Estado de ánimo de los afectados

La reacción, tras la traición, no es igual en todos. Esta repercute mucho es su estado de ánimo, bien puede sentirse deprimida, decepcionada y sofocada por toda la situación que llega a abrumar, nos explica la doctora.

“A otras personas les pasa lo contrario y sienten una gran rabia y cólera al sentirse engañados. Ambas reacciones se pueden dar dependiendo de la personalidad de cada individuo”, manifestó la especialista.

Consejos para seguir tras la traición

Sobre llevar una traición no es fácil. El dialogo entre las partes involucradas será primordial. No necesariamente para conciliar, sino para expulsar todos tus sentimientos y expresar lo que tienes que decir a quienes se lo tienes que decir.

“Lo primer es conversar con quien te traicionó, siempre en privado. Además, tratar de no ventilar sus problemas para que no salga más allá de los involucrados. Es sumamente importante que este dialogo sea con total transparencia y honestidad”.

Estas acciones ayudarán a que las cosas se calmen para uno mismo. La vorágine o adrenalina que has sentido recientemente se disiparán tras expresar todos tus sentimientos.