Sujeto que abusó sexualmente de su hija fue condenado a cadena perpetua en Huánuco

¡Justicia! El Juzgado Colegiado de Huánuco sentenció a cadena perpetua a Gaudencio Anaya Mato (55), un hombre que abusó sexualmente de su pequeña hija en la provincia Dos de Mayo.

El hombre deberá ser recluido en un penal por el delito contra la libertad sexual en su modalidad de violación sexual en agravio de su hija.

La denuncia fue realizada por una de las hijas mayores del hombre, quién al percatarse de la atrocidad de padre en perjuicio de su hermana menor, decidió acusarlo por agresión sistematizada ante las autoridades en el 2019.

El Juzgado Penal de Dos de Mayo ordenó prisión preventiva para el sujeto en febrero de 2019; desde entonces se encuentra recluido en el penal de Potracancha de donde escuchó la sentencia en su contra.

Los magistrados ordenaron además el pago de 3000 soles por concepto de reparación civil a la menor.

¿Cómo actuar ante un caso de abuso infantil?

“No se pueden bañar a los niños. Recordar que se debe conservar la ropa. No se debe lavar los dientes. Tener en su mesa de noche el teléfono del comisario. Son algunas sugerencias que yo hago, los niños siempre tienen que estar bien protegidos”, explicó la abogada Rosario Sasieta.

¿Cómo denunciar un abuso sexual?

Si eres víctima o testigo de estos casos, debes saber que no importa el tiempo que haya pasado o si presentas o no las señales de la violencia. La denuncia tiene que ser recibida y debe ser investigada. Además, el proceso es gratuito y no es necesaria la presentación de ningún documento.

Deberás acercarte a la comisaría más cercana, o Fiscalías (Ministerio Público), o Juzgados (Poder Judicial) de Familia o Mixtos a denunciar el hecho. Si la víctima es un/a menor de edad, también puede realizar la denuncia sin la necesidad del acompañamiento de un adulto y exigir dar su declaración en la Cámara de Gesell.

Además, todo centro de salud público o privado puede brindarte la atención médica necesaria de manera gratuita.