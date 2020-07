Hombre que compró todos sus dulces a humilde abuelito se encuentra en UCI por COVID-19

Debido a la terrible de la COVID-19, Sergio Junior Príncipe, el hombre que se hizo conocido en redes sociales por comprarle todas sus golosinas a un abuelito en Huánuco, ahora se encuentra en Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) batallando por su vida.

Hace algunas semanas atrás, el hombre se ganó el cariño y la admiración de muchos peruanos gracias a un video que captó el momento en el que ayudaba a un adulto mayor comprándole todas las golosinas que vendía. Además del dinero, le entregó una bolsa de víveres con productos de primera necesidad.

Sergio apoyaba a las personas más necesitadas con implementos de bioseguridad para evitar contagios de COVID-19. Sin embargo, ahora se encuentra en UCI en el Hospital del Valle de Huánuco desde el 29 de junio, donde se viene recuperando de la enfermedad.

“Me recomendaron realizarme una tomografía de tórax y ahí salió que mis pulmones estaban dañados por el Covid-19”, señaló Sergio.

Al parecer, el buen hombre contrajo la enfermedad debido a que el último martes 23 de marzo ayudó a unas personas que se encontraban en estado de gravedad a causa del coronavirus

“Me contagié cuando a horas de la madrugada auxilié a dos personas que me llamaron, se encontraban muy graves, no podían respirar y no tenían a nadie para que los lleven al hospital. No me arrepiento de ayudarlos, al contrario, me siento muy bien de haber contribuido con estas personas” manifestó.

Menciona que poco a poco se viene recuperando del virus, de igual manera recomienda a las personas que cumplan con las medidas de protección y cuiden a los adultos mayores. “Cuiden a mis ancianitos abandonados a los cuales yo les asistía con medicinas y comida, por favor”, expresó.