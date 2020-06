Veterinario se enfrenta a delincuentes armados para evitar que vuelvan a robar su local | VÍDEO

Gracias a las cámaras de seguridad quedó registrado cómo un veterinario frustra el asalto a su local tras enfrentarse a delincuentes armados. El intento de robo ocurrió mientras ofrecían una campaña gratuita en el exterior del establecimiento ubicado en la avenida 3 de octubre, en Comas.

En las imágenes difundidas por América Noticias, se aprecia como de un auto color naranja descienden tres sujetos visiblemente armados al costado de la carpa donde se realizaba la campaña gratuita.

Allí, uno de los malhechores despoja de sus pertenencias a uno de los trabajadores de la veterinaria, mientras que los otros dos intentaron ingresar al establecimiento para llevarse la caja registradora.

Al ver a los sujetos, el dueño del local cerró inmediatamente la mampara impidiendo que ingresen. El forcejeo duró unos segundos, terminando con la caída de uno de los hampones gracias a que la manija de la puerta cedió ante la fuerza.

Pese a que no pudieron ingresar a la veterinaria, los ladrones huyeron del lugar con el celular y documentos del médico traumatólogo que fue interceptado en un inicio.

Según contó el dueño de la veterinaria, esta no sería la primera vez que sujetos ingresan a su local para llevarse las ganancias del día. Ante ello, hace un llamado a las autoridades y pide que los hampones sean capturados.

“Un motorizado que trabaja conmigo los corretea, pero para que no lo sigan, empiezan a disparar y lo asustan. De ahí ya no supimos nada más hasta que llamamos a la Policía (...) Antes nos han robado y ya no quería que nos vuelva a pasar, por eso me atreví a coger la manija de la puerta fuerte”, narró el dueño del establecimiento, quien pidió mantener su identidad en reserva.