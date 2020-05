Infectólogo sobre tuit de Ministerio de Cultura y afrodescendientes: “No he leído ni un estudio relacionado al tema”

Aunque desde el Ministerio de Cultura afirman que existen estudios formales indicando que la población afroperuana es más vulnerable al nuevo coronavirus, por ser propensos a tener hipertensión arterial, diabetes u otras enfermedades crónicas, el doctor Alex Jaymez, jefe de Control de Infecciones de la Clínica Internacional, explica que aún no existe un amparo científico que lo compruebe.

“Todos los días se publican cientos de artículos sobre nuevos alcances del coronavirus, pero hasta el momento no he leído ni un estudio relacionado al tema. Yo no he visto, pero uno no tiene acceso a todas las investigaciones”, explica Jaymez a Wapa.pe.

Este panorama se da tras lo reportado en Estados Unidos, donde en varios de sus estados se han registrado una gran cantidad de muertes de afroamericano por COVID-19, a comparación de los decesos en su población caucásica.

“Se han reportado hasta 5 veces más muertes de afroamericanos que personas caucásicas, entre los que se enfermaron de COVID-19 en Estado Unidos. En algunos lugares hasta ha sido de 7 veces más”, comenta el galeno.

“En Estados Unidos han explicado, sin ser avalado por un estudio o revista científica, que relacionan las muertes del coronavirus con las personas de color porque ellos presentan más obesidad. Por lo cual su probabilidad de muerte es mayor. Sin embargo, la proporción de obesos allá es muy parecida entre la población afroamericana y caucásica. Aún así, la mortalidad es dos veces y media más en la gente de color”, continúa.

Racismo y discriminación

Desde Estados Unidos han denunciado que un gran número de fallecidos por el nuevo coronavirus son personas afroamericanas o latinos debido al racismo y discriminación que aún existe en gran parte del país americano.

Este sector de la población americana no tiene un adecuado acceso a la salud pública. “Los accesos al sistema de salud está dividido por tu tema económico, es decir, la clase media hacia arriba tienen la posibilidad de ir a una clínica o a un hospital, mientras la clase media hacia abajo tiene menos posibilidades de acceder a un buen servicio de salud en cualquier parte del mundo”, manifiesta el doctor.

Mayor propensión a diabetes, hipertensión y enfermedades crónicas

Está comprobado científicamente que los afrodescendientes son más propenso a sufrir de diabetes, hipertensión y otras enfermedades crónicas por un tema genético. Sin embargo, esto no quiere decir que son más vulnerables al coronavirus a comparación de otra persona que sufre las mismas dolencias.

“Para todos aquellos que tienen una enfermedad crónica la probabilidad de que se agrave su salud con el COVID-19 es alta. Ellos tienen una mayor propensión a tener inflamación y presentan la tenencia a tener un sistema inmune más débil. Por ello, presentan cuadros más severos”, afirma.

Por último, el doctor Jaymez recomendó que toda la población, independientemente de su color de piel, debe controlar todos sus males, ya sea diabetes, hipertensión arterial u obesidad, para así disminuir su riesgo de mortalidad.

Ministerio de Cultura se pronuncia

En diálogo con La República, Susana Matute, directora de Políticas Afroperuanos del Ministerio de Cultura, explicó que el gráfico difundido por redes sociales corresponde a una campaña que busca difundir información relacionada con la población afroperuana.

"La publicación tiene como propósito atender a un derecho que le corresponde a la población afroperuana, que es estar informado respecto a sus vulnerabilidades en salud. De ninguna manera tiene la intención de discriminar al resto de población. Sin duda que atiende a todas las personas que en el país sufren de estas enfermedades, pero dada la rectoría del Ministerio de Cultura alcanza que le prevenga a este sector y le diga: ‘Todos sí, pero ustedes en particular presten atención a eso, porque ustedes son el grupo más vulnerable en cuestión con estas enfermedades’”, mencionó la representante de MINCUL.