Figuras de la tv. peruana se unen para decir ¡"Basta al maltrato de la mujer"! | VÍDEO

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables ha lanzado una campaña para tratar de frenar la ola de violencia que viven cientos de mujeres en pleno estado de emergencia propinado a causa del nuevo coronavirus.

En el vídeo, que carece de audio pero pretende hacer mucho ruido en la sociedad peruana, participan reconocidas figuras de la televisión peruana, entre las que destacan Lorena Álvarez, Anahí de Cárdenas, Renata Flores, Manuela Camacho, Erika Villalobos, entre otras.

“Por tu seguridad, este vídeo no tiene audio y puede salvarte la vida. Si vives con tu agresor, busca ayuda. Recuerda que no estas sola. Llama a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer o al 105 de la Policía Nacional. Si no puede llamar, escribe a: www.mimp.gob.pe/chat100”, es el mensaje que sostienen las reconocidas mujeres en diversos carteles.

“Recuerda que somo muchas personas que estamos para apoyarte. Coordina con tu familia o amistades un código de emergencia. Para avisar si vives una situación de violencia. Y puedan llamar a la Línea 100 o 105”, continúa el mensaje.

Por último, en los últimos segundos del vídeo, piden a toda la población denunciar cualquier acto de violencia del que tengan conocimiento, pues es responsabilidad de todos defender a las víctimas de violencia.

Por tu seguridad, este video no tiene audio y puede salvarte la vida. 🇵🇪 Compártelo... alguien más lo puede necesitar. pic.twitter.com/80pzZRrT1x — Ministerio de la Mujer y Pob. Vulnerables (@MimpPeru) May 27, 2020

La violencia no se detiene

Durante los días de cuarentena que ordenó el Gobierno ante el avance del coronavirus en el Perú, la Línea 100 -que recibe denuncias de violencia contra la mujer y otras personas en estado de vulnerabilidad en la familia- registró un total de 36.333 llamadas telefónicas.

Según un reporte oficial del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) que recibió Convoca, las llamadas se hicieron entre el 16 de marzo al 20 de mayo del 2020. Lo preocupante es que de ese total, 9693 comunicaciones fueron para dar cuenta o alertar sobre violencia donde la víctima es una niña, niño o adolescente.

Más de 100 niñas abusadas sexualmente

Para el día 70 del estado de emergencia, se registraron 112 casos de violación sexual a menores de edad en el país durante la cuarentena para frenar el nuevo coronavirus, según informó la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Gloria Montenegro.

“Lo que más duele son las violaciones a las niñas, que ya han pasado los 112 casos y que lamentablemente hay otros que están en investigación. Queremos nuevamente pedir el apoyo del sistema de justicia, porque estos agresores deben estar presos sí o sí", manifestó.