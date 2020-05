Peruano confecciona mascarilla reutilizable que elimina 650 virus, incluido COVID-19

El coronavirus ha confinado a hombres, mujeres y niños en sus casas, por lo que el medio ambiente se ha visto beneficiado en muchas partes del mundo. Bosques, ríos, playas, etc., han recuperado su brillo gracias a la falta de seres humanos.

Sin embargo, la pandemia del COVID-19 ha traído otro mal al medio ambiente. La basura hospitalaria y los residuos producidos por el Estado de Emergencia, como mascarillas, guantes, jeringas y más, comienzan a apoderarse de muchos espacios naturales.

Ante ello, Marino Morikawa, un científico peruano, y en busca de disminuir estos residuos tóxicos en el medio ambiente, presentó un nuevo invento que estuvo diseñando durante todo este tiempo de confinamiento.

Se trata de una mascarilla lavable y reutilizable, que puede durar hasta un año y no solo eso, sino que también elimina 650 tipos de bacterias y virus, entre los cuales se encuentra la COVID-19.

Morikawa aseguró que estas mascarillas, consideras eco amigables, estarán llegando pronto al Perú y se encontrarán disponibles para la venta al público.

En tanto, Marino tiene otra preocupación muy grande. La cantidad de residuos que se generan y dónde terminan. “Lamentablemente, acá se siguen utilizando los mal llamados rellenos sanitarios - que para mí son rellenos seudosanitarios porque meten todo ahí-”, dijo en una conversación con RPP.

Por último, el científico peruano comentó que la pandemia no fue motivo para frenar su investigación. “El aislamiento social nos ha afectado de muchas maneras. Sin embargo, eso no me impidió poder avanzar las investigaciones científicas que tenía pendiente, logrando culminar con mi equipo de trabajo hasta 10 tecnologías pensando en la problemática”, añadió.