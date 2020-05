Enel anuncia cortes programados hasta el fin de semana en 12 distritos de Lima

En medio del asilamiento social por el estado de emergencia, la empresa Enel comunicó a sus usuarios que realizará cortes del servicio eléctrico a lo largo de la semana en los siguientes distritos: Ventanilla, Puente Piedra, San Martín de Porres, Callao, Carabayllo, Pueblo Libre, El Agustino, Huacho, San Juan de Lurigancho, Comas, Los Olivos y La Perla.

Mediante un comunicado, la compañía de servicio eléctrico detalló que desde este lunes 25 hasta el sábado 30 de mayo, sus operadores ejecutarán trabajos de mantenimiento en las redes eléctricas de media y baja tensión en los distritos anteriormente citados.

Conoce aquí el cronograma de corte de luz de cada distrito.

Lunes 25

La suspensión del servicio eléctrico se realizará en Ventanilla (de 1 p.m. a 5:30 p.m.), Puente Piedra (9 a.m. a 5 p.m. y San Martín de Porres (de 09:00 a 6 p.m.)

Martes 26

En San Martín de Porres (11 a.m. a 4 p.m.), Callao ( 9 a.m. a 3 p.m.), Carabayllo (9:30 a.m. a 5:30 p.m.), Ventanilla (11 a.m. a 2 p.m.), Pueblo Libre (8:30 a.m. a 4:30 p.m.), El Agustino (9 a.m. a 4 p.m.) y Huacho (8 a.m. a 5 p.m.)

Miércoles 27

El corte de luz en San Juan de Lurigancho será de 9 a.m. a 2 p.m.

#CORTESPROGRAMADOS Nuestros equipos humanos están en campo para continuar con los trabajos de mantenimiento necesarios en las redes eléctricas de media y baja tensión. Mira el cronograma completo de esta semana 👉 https://t.co/lHRxyezoTZ pic.twitter.com/iEAr53c8d3 — Enel Perú (@EnelPeru) May 25, 2020

Jueves 28

En Puente Piedra (9 a.m. a 2 p.m.), Comas (9 a.m. 5 p.m.), Los Olivos (8 a.m. a 4 p.m.), La Perla (8:30 a.m. a 5:30 p.m.) y Huacho (8 a.m. a 5 p.m.)

Viernes 29

En Puente Piedra (9:30 a.m. a 3:30 p.m.), en San Juan de Lurigancho (9 a.m. a 6 p.m.), San Martín de Porres (8 a.m. a 6 p.m.), en Carabayllo (9:30 a.m. a 5:30 p.m) y Ancón (9 a.m. a 4 p.m.).

Sábado 30

San Juan de Lurigancho (9 a.m. a 4 p.m.), Carabayllo (10 a.m. a 5 p.m.), Ventanilla (10 a.m. a 5 p.m.) y El Agustino (9 a.m. a 5 p.m.)

Conoce AQUÍ el cronograma a detalle, con especificaciones de manzanas, calles y avenidas.

Comprensión

Por último, en el comunicado, Enel pidió la comprensión de todos sus usuarios, mientras reiteró que trabajarán pese a la emergencia sanitaria en aras de garantizar optimo servicio eléctrico y de calidad.