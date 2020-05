La historia del peruano que falleció por COVID-19 y aparece en la mítica portada de The New York Times

Ayer, domingo 24 de mayo, The New York Times publicó una portada que remeció al mundo entero, y que será recordará por siempre. En busca de homenajear a sus ciudadanos caídos a causa del nuevo coronavirus, el diario estadounidense compartió un gran obituario en su página más importante.

En la portada, la lista de difuntos por COVID-19 era acompañada solamente con esta frase: “Las muertes en Estados Unidos se acercan a las 100.000, una pérdida incalculable", el cual es el titular y expone la situación de lo que ha sido la pandemia en dicho país.

Entre los fallecidos, aparece el nombre de un peruano: Orlando Moncada, quien viajó a Estados Unidos en busca de cumplir el sueño americano.

The front page of The New York Times for May 24, 2020 pic.twitter.com/d14JhFp4CP