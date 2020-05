¿Ignorancia o desesperación?, especialista responde porqué los peruanos rompen el aislamiento

A pesar de las constantes extensiones de la cuarentena, los contagios de coronavirus han aumentado y el presidente Martín Vizcarra ha señalado que la mayor parte de personas contagiadas se infectaron en pleno estado de emergencia. Ya sea por aglomeración en centros de abastos o en entidades bancarias para cobrar los bonos del estado, esta situación ha contribuido al rápido aumento de personas con COVID-19

Lo cierto es que, con el paso de los días y la poca cobertura que se ha propuesto en los bonos otorgados por el gobierno, los peruanos muestran su insatisfacción por la crisis económica que vienen afrontando y se excusan de ello para salir a buscar "el pan del día".

En exclusiva para Wapa, el especialista en comportamiento del consumidor peruano, Christian Jaime, explicó detalladamente qué es lo que está pasando con los peruanos que "salen de su aislamiento y se exponen y exponen a otros a un contagio".

"La gente ya sabe que esto viene de largo (la cuarentena) y piensan que de acá a una o dos semanas la situación va ser peor, por ello, salen ahora y hacen algún dinero antes de quedarse sin comer", indica.

Falta de una adecuada comunicación

El experto indica que el Perú tiene una mayor población de trabajadores independientes, una población que no ha sido tomada en cuenta correctamente y se ve en la necesidad de salir a las calles."En el Perú siempre se habla de los trabajadores formales, sin embargo, el 70% de los trabajadores o empresarios peruanos son informales", indicó.

Asimismo, señaló que la informalidad de ellos no refleja que no haya una preocupación por seguir los protocolos de bioseguridad para trabajadores. "Yo no creo que porque sean informales no sigan los protocolos, si no que los protocolos no han sido muy claros para esta población (...) probablemente a las empresas formales les ha llegado el mensaje de manera formal y a los informales el mensaje no les ha quedado claro", sentenció.

"No hay un puente de comunicación entre el Estado y los informales", agregó.

Aglomeración en mercados

En cuanto a la aglomeración en mercados y supermercado, Christian Jaime señala que la reducción de aforo y horario de atención ha generado que la gente salga menos días a realizar sus compras, por ende, es mayor el tiempo de permanencia en estos lugares para poder abastecerse. Todo ha ello ha ocasionado colas y aglomeración."La gente al quedarse en casa, ya no compra para un día, ahora compra por una semana y eso demanda un mayor tiempo de permanencia en un mercado. Panorama diferente al que se vivía antes de la pandemia, cuando el peruano realizaba sus compras para el día", indicó.

Dejemos de decir que es un tema de ignorancia

"Muchos decimos a la gente (que sale a vender o comprar alimentos) ignorantes y no los entendemos. No estamos siendo críticos, ni hay una opinión correcta de la realidad de estas personas", explica el especialista.

Por otro lado, tomando el caso de Cajamarca, dónde gracias a la presencia de ronderos, los contagios han sido controlados; el experto menciona. "Dónde hay autoridad, las reglas se respetan mucho más, y esto no sólo es en Perú, pasa en todo el mundo".

Así mismo, señaló que en las calles, las amas de casa y demás personas muestran una preocupación por la enfermedad. "La gente no dice 'no pasa nada', la gente se preocupa. Al menos un 70% de la población ha mostrado preocupación por la enfermedad. Lamentablemente, al peruano no le puedes pedir que se quede en su casa y compre para todo un mes, porque simplemente no tiene la plata y no tienen dónde almacenarlo. Es necesario que se piense en sus necesidades y en cómo vive", señaló.