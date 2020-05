Claves para ser la mejor madre sin repetir los errores de nuestros padres

Cuando nos convertimos en madres pensamos en ser la mejor del mundo, sin embargo, a veces nos invade el miedo de cometer algún error con nuestros hijos, sobre todo, si hemos sufrido en la infancia con problemas dentro del hogar.

Nadie quiere repetir los errores de su pasado o los de sus propios padres. Si ahora eres mamá y quieres remediar o sanarte de aquella relación tóxica que pudiste tener con tu madre entonces es necesario tener la convicción de querer hacerlo y pensar que no quieres lo mismo para tu hijo.

Ser mamá no es tarea fácil, los errores sucederán quieras o no. Pero no hay nada mejor que el amor verdadero no lo pueda remediar. Esta no será tu única responsabilidad, pues entre el trabajo y otros asuntos tendrás más posibilidades de preocuparte o llenarte de estrés.

Claves para no repetir los errores de tus padres

Piensa en lo que te motiva en este momento. Seguramente que la respuesta será nada más y nada menos que tu hijo. No es para menos. Pues enfoca tu fuerza y tu visión en su felicidad.

Usa esta motivación para olvidar el pasado.y preocuparte en tu estabilidad emocional. Piensa siempre que tu pequeño no merece recibir la misma carga negativa que tú.

Piensa en ti e ignora lo que suceda con los demás. Es momento de ocuparte de ti y tu familia. Recuerda que si no estás bien contigo mismo no podrás dedicarte a amar y proteger a otros.

No condiciones a tus hijos nunca. Nada de chantajes ni coacciones. Esto solo perjudicaría su autoestima y crecerían con problemas emocionales.

La base para un buen vínculo entre tú y tu hijo debe estar construido con libertad, pero siempre con respeto. El amor también debe prevalecer ante todo así como la comprensión y el perdón.

El perdón hacia nuestros padres

Es importante que para dar inicio al proceso de sanación puedas perdonar a quienes te causaron inseguridades, miedos o angustias. Piensa que nadie nació con un libro para aprender a ser madre o padre.

Cada quien fue educado en tiempos distintos y de diferentes maneras. Hoy lo que importa es tu paz interior y sanar tu corazón. Nada de rencores ni odio hacia nadie.