Futbolista turco asesinó a su hijo de 5 años: “Nunca lo quise”

Un hecho lamentable opacó Turquía, luego el futbolista Cevher Toktas, del club Busa Yldirim, asesinara a su hijo de cinco años, el cual fue contagiado por coronavirus. El deportista brindó sus declaraciones 11 días después de este lamentable suceso.

Según Daily Sanvah, el menor de edad murió de insuficiencia respiratoria, aunque presentaba síntomas de COVID-19. Sin embargo algunas cosas no encajaban en las declaraciones del futbolista, por lo que levantó ciertas sospechas por parte de las autoridades del hospital y policía.

El hijo de Toktas fue trasladado a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), donde murió dos horas después. Su deceso dejó un gran pesar entre los familiares del menor, quienes no esperaron que el niño no "superara" la enfermedad del coronavirus.

La macabra declaración de Cevher Toktas

Después de 11 días el padre del menor se entregó a la Policía y reveló que había asfixiado a su hijo con una almohada.

“Puse una almohada en la cabeza de mi hijo, que estaba acostado boca arriba. Apreté durante 15 minutos sin parar. Mi hijo resistió un tiempo. Cuando dejó de moverse, saqué la almohada. Luego llamé a los médicos para que no sospechen nada”, reveló.

Cevher Toktas nunca quiso a su hijo

Tras este horrible testimonio del futbolista, la Policía le cuestionó el porqué de su horrendo parricidio y el hombre, sin miramientos, expresó que no amaba a su hijo y que ese fue el motivo de su despreciable actuar.

“Nunca quise a mi hijo menor, desde su nacimiento. No sé por qué no lo quiero. La única razón de haberlo matado fue que no lo quise. No tengo ningún problema mental”, sentenció.

La policía no pudo creer esta afirmación y siguen con las averiguaciones. El futbolista fue separado del mencionado club y según expertos, le espera una larga condena por este homicidio.