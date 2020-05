Extranjero en Perú: "No estoy de acuerdo con la cuarentena, hago lo que me da la gana"

A través de Facebook, un indignante vídeo fue viralizado tras ser captado por un periodista de Latina, quien no dudó en encarar a dos ciudadanos extranjeros por violar la cuarentena impuesta en Perú a raíz de la pandemia por coronavirus. Lejos de hacer caso, la pareja de venezolanos terminó reaccionando de la peor manera.

El terrible momento fue captado por las cámaras del programa Reporte Semanal, la semana pasada, cuando el periodista se encontraba en la calle para informar sobre las personas que no cumplían con las disposiciones del Gobierno, cuando de un momento a otro captó a dos ciudadanos de Venezuela.

Al acercarse a ello le consultó el por qué habían decidido salir en grupo, pese a las medidas dictadas por el presidente Martín Vizcarra, sin imaginar que recibiría indignantes respuestas. "Tengo mis propias opiniones, no estoy a favor del psicoterror, el miedo te baja las defensas", dijo el extranjero para justificar su salida.

Por su parte, la joven que acompañaba al hombre, también decidió no quedarse callada y puso en tela de juicio el trabajo de los periodistas, dejando en claro que "no saben hacer una entrevista", enfatizando que no sabrían trabajar.

Venezolanos interceptados por la Policía por salir en cuarentena

Minutos después de la polémica conversación, personal de la Policía Nacional del Perú se acercó a los ciudadanos y decidió pedir su pase de tránsito. Sin embargo, el sujeto culpó al periodista de agresiones, pese a que las cámaras captaron todo momento.

A través de gestos y palabras soeces, el extranjero decidió atacar al periodista de Latina y al verse acorralado afirmó que "es libre de hacer su regalada gana", además afirmó que se le habían "aventado encima", pese a que en ningún momento las cámaras grabaron esa situación.

"Hago lo que me da la gana", dijo hombre frente a la Policía, sin respetar a los miembros del orden, por lo que de inmediato fue subido a la patrulla junto a su pareja para ser detenidos por desacatar las normas.

