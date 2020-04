“No tenemos gente”: Desgarrador testimonio del jefe del Cuerpo Médico del Hospital Regional de Lambayeque | VÍDEO

El Hospital Regional de Lambayeque no puede atender más pacientes positivos a COVID-19, ya que, en palabras de su propio jefe de cuerpo médico Rodolfo Cruz, “no tienen personal” para darse abasto.

En un principio, el doctor rechazó los rumores que aseguraban que no querían atender a los infectados por el nuevo coronavirus en dicho hospital. Asimismo, dejó en claro que no tienen a la gente capacitada suficiente para atender a los enfermos que llegan.

“¿Cómo pueden decir que no queremos atender a las personas? ¡Por favor! ¡Por el amor de Dios!, ¿por qué mentir? No tenemos gente", expresó con total indignación e impotencia el jefe del cuerpo médico del Hospital Regional de Lambayeque para RPP.

El galeno aseguró que el centro de salud presenta 60 camas libres con puntos de oxígeno que no pueden ser utilizados debido a la falta de personal médico preparado para atender a los pacientes.

"Tenemos 60 camas libres en el tercer piso del hospital y todas cuentan con punto de oxígeno pero no podemos usarlas porque no tenemos gente", volvió a recalcar.

Por último, Cruz, al borde del llanto, señaló que él se encuentra dentro de la población vulnerable al COVID-19, pero que, ante la falta de manos, igual sigue cumpliendo con su labor.

“Quien le habla, tengo 55 años, antecedente de un tumor en el pulmón y peso 119 kilos, y sigo atendiendo, No me importa, que Dios me cuide. No me importa, que Dios me perdone, lo que pase con mi vida”, dijo entre sollozos.