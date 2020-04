Viral: Divertido bebé es tendencia en Tiktok y causa polémica en Twitter [VIDEO]

Un tierno bebé de 3 años, de los Estados Unidos, es el protagonista de divertidos videos en Tiktok. Su madre decidió compartir las travesuras y juegos del menor sin imaginar que se convertiría viral en redes sociales. Por otro lado, el tamaño y peso del pequeño generó polémica por la publicación de una usuaria en Twitter quien no dudó en compartir su incomodidad, por lo que, cientos de usuarios aparecieron en defensa del niño con comentarios positivos.

Gav es un bebé que goza de buena salud y una fuerte contextura, pues a sus 3 años luce grande para su edad. Sin embargo, sus divertidas travesuras acompañadas de la música de moda en la famosa aplicación de Tiktok deslumbra a miles de usuarios. Sus más de 2 millones de reproducciones lo demuestran así.

La madre del pequeño, Kat es la encargada de grabarlo y subirlo a su cuenta. El video que más llamó la atención en redes sociales fue uno donde sale saltando encima de la espalda de su papá. Se hizo viral en Twitter, puesto que, una mujer señaló su incomodidad por el tamaño del bebé.

is anyone else just absolutely REPULSED by this giant baby pic.twitter.com/0Un7QQ4kZF