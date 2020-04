“Te amo, mamá volverá” El último mensaje de una madre por whatsapp antes de fallecer por covid-19

Mujer que atendía a pacientes infectados con coronavirus se contagió y tuvo que ser aislada en el hospital. Mientras era atendida mantuvo comunicación por whatsapp con su familia con emotivos mensajes.

Madhvi Aya de 61 desempeñaba sus labores como enfermera dentro de un hospital de Brooklyn, en Estados Unidos. Su área de trabajo era emergencias, por lo que, tiempo después se contagió del coronavirus. Ella es una profesional de salud más que se suma a la lista de personas fallecidas de su especialidad.

Nació en la India y ahí trabajaba como doctora, sin embargo, en los Estados Unidos se preparó como asistente médico y en el 2008 ingresó a trabajar en el Woodhull Medical Center, ubicado en el estado de New York.

Como Madhvi Aya conocía los procedimientos del tratamiento contra el coronavirus, lo que le permitió dirigir sus exámenes y medicamentos. Desde su camilla ella podía ordenar los pasos que debían seguir con ella. Al tener estos conocimientos, ella al inicio guardaba esperanza de superar la enfermedad.

Pues, los primeros síntomas fueron leves y esto le permitió comunicarse con su hija y darle tranquilidad, quien no dejaba de escribirle muy preocupada. Con el paso de los días, la situación se agravó y poco a poco los mensajes fueron disminuyendo. La hija tenía un mal presentimiento en el último día de vida de su madre, por lo que, decidió enviarle un mensaje lleno de amor. La mamá solo pudo responderle: "te amo, mamá volverá". Lamentablemente, horas después falleció.

“¡Buen día, mami! ¡Es un nuevo día! Todavía estoy rezando para que vuelvas a casa y a mí a salvo. Necesito a mi mami. Necesito que vuelvas a mí. Tú eres la única que me entiende o trata de entenderme. Y no puedo vivir sin ti. Ninguno de nosotros puede vivir sin ti. Confío en ti, por favor, defiéndete. No te rindas porque yo no me rindo. Tú eres muy fuerte, mami. Te amo mucho más de lo que puedas imaginar”, escribió la hija de Madhvi el último día.