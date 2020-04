Coronavirus: "Resistiré", el himno de esperanza que pasa fronteras para alentarnos

El coronavirus llegó para desafiar a nuestro sistema de salud, no solo en Perú, sino en todo el mundo. El panorama no se esclarece, es más, nos deprime ver cómo los fallecidos aumentan y aún no vemos una cura cercana. Ante esto, algunos artistas españoles decidieron ayudar con un granito de arena para motivar a los trabajadores de salud que están en la primera línea, atendiendo a los pacientes contagiados de COVID-19, así como de otras enfermedades.

Desde hace unas semanas está circulando en las redes sociales la versión de la canción “Resistiré”, cuyo original es del Dúo Dinámico. Este tema se hizo conocido empezando los 90, ya que aparece en la escena final de una conocida película de Pedro Almodóvar: Átame.

Este tema musical que fue entonado por diversos artistas españoles, se puede escuchar siendo entonado en los pasillos de hospitales de ese mismo país, pero no solo en el Viejo Continente, sino que ha traspasado fronteras y ahora también se escucha en centros de salud de Ecuador.

Médicos ecuatorianos cantan “Resistiré” como una forma de motivarse y llenarse de esperanza de que esta situación podrá ser superada, y que podremos salir pronto de esta crisis sanitaria. Así como los galenos de nuestro vecino país, los nuestros también luchan con las herramientas que tienen salvar más vidas.

En España, lugar donde las víctimas mortales llegan a 13 798, buscan llenarse de optimismo al entonar esta canción.

Aunque se piense que este es un tema musical más, no es así. La letra habla de momentos de adversidad y que a pesar de ellos no debemos rendirnos. Ahora te preguntarás cómo es que esta canción afecta tanto al escucharla. Y es que, la música tiene una relación con el estado de ánimo.

La música y los estados de ánimo

“Un análisis de 5 estudios sobre la música para la depresión concluyó que la terapia musical no solo es aceptable para los pacientes deprimidos, sino que en realidad ayuda a mejorar sus estados de ánimo. La música ha demostrado ser útil para ayudar a los pacientes con enfermedades médicas graves como el cáncer, quemaduras y esclerosis múltiple que también están deprimidos. Si puede ayudar en estas situaciones, es posible que pueda ayudarle a usted y a sus seres queridos a experimentar estados de ánimo más positivos”, se puede leer en la página de Healthy Children.