Revista Time resalta el uso de la plaza de toros de Acho como refugio temporal

Contener la pandemia del coronavirus covid-19 requiere el esfuerzo conjunto de todos los sectores a fin de proteger a las personas más vulnerables durante esta crisis sanitaria. Es por ello que hace unos días la Municipalidad de Lima emprendió un plan para albergar a personas sin hogar en la plaza de toros de Acho.

Esta acción liderada por el alcalde de Lima Jorge Muñoz ha sido destacada por la conocida revista Time de Estados Unidos a través de un video que compartieron en su cuenta de Twitter.

La revista Time complementa el material audiovisual con el siguiente texto: “La arena en Lima, Perú, tendrá 150 camas y brindará atención médica y alimentos a las personas sin hogar a medida que la nación se cierre para reducir la propagación del COVID-19”.

Dicha publicación generó instantáneamente miles de comentarios, entre ellos el del burgomaestre de Lima. “Nuestro país es un ejemplo de solidaridad con quienes más lo necesitan y esto nos anima a seguir trabajando por los más vulnerables en este periodo de emergencia sanitaria”, escribió vía Twitter.

Watch: The oldest bullfighting arena in Latin America has been converted into a refuge for homeless people. The arena in Lima, Peru will have 150 beds and provide some healthcare and food to homeless people as the nation locks down to slow the spread of coronavirus pic.twitter.com/m9crcWIkzh