Cuarentena: Detienen a sujeto por haber abusado sexualmente de un menor de 11 años

Aprovechando la poca cantidad de personas que circulan en las calles debido a la cuarentena decretada por el presidente Vizcarra para frenar los contagios de coronavirus en el Perú, un sujeto se valió de un vehículo abandonado para poder abusar sexualmente de un menor de once años.

El pasado 29 de marzo, vecinos del AA. HH. José Carlos Mariátegui en San Juan de Lurigancho, acusaron al sujeto conocido como “Lucho” de haber hecho ingresar a un menor de once años a una ‘combi’ abandonada en la zona para poder violentarlo sexualmente.

En una entrevista con E9 Noticias, los vecinos de la zona mencionaron que el sujeto de aproximadamente 45 años vivía alrededor de un año en los interiores de los vehículos que se encontraban abandonados, tras haber pagado una condena por abuso sexual.

Las personas que se percataron del deplorable hecho, llevaron al menor al médico legista para que pueda recibir ayuda.

El sujeto fue detenido y trasladado a la comisaria 10 de octubre de San Juan de Lurigancho, donde se viene realizando las respectivas investigaciones.

¿Cómo actuar ante un caso de abuso infantil?

“No se pueden bañar a los niños. Recordar que se debe conservar la ropa. No se debe lavar los dientes. Tener en su mesa de noche el teléfono del comisario. Son algunas sugerencias que yo hago, los niños siempre tienen que estar bien protegidos”, explicó la abogada Rosario Sasieta.

¿Cómo denunciar un abuso sexual?

Si eres víctima o testigo de estos casos, debes saber que no importa el tiempo que haya pasado o si presentas o no las señales de la violencia. La denuncia tiene que ser recibida y debe ser investigada. Además, el proceso es gratuito y no es necesario la presentación de ningún documento.

Deberás acercarte a la comisaría más cercana, o Fiscalías (Ministerio Público), o Juzgados (Poder Judicial) de Familia o Mixtos a denunciar el hecho. Si la víctima es un/a menor de edad, también puede realizar la denuncia sin la necesidad del acompañamiento de un adulto y exigir dar su declaración en la Cámara de Gesell.

Además, todo centro de salud público o privado puede brindarte la atención médica necesaria de manera gratuita.

Mira el vídeo aquí