Joven hace desgarradora confesión: “Ignoré el distanciamiento social y ahora mi padre está muerto”

A través de Facebook, una joven realizó una desgarradora confesión que terminó viralizada a través de todas las redes sociales, debido a que aprendió de la peor manera que el aislamiento social por el coronavirus es necesario, ya que confirmó la muerte de su padre.

Se trata de Joanna Jacob, quien no creía que el coronavirus la afectaría y estaba más preocupada por su vida social, pero lo que nunca imaginó fue que su padre moriría trágicamente a causa de este mal.

Joven relata en Facebook su calvario por el coronavirus

"Hace dos semanas, tenía la misma actitud que muchos: 'esto no me afectará'. Seguía con normalidad y no creía todo lo que veía en los medios", escribió.

"Egoístamente, estaba más preocupada por mi vida social que por la vida de los vulnerables, sin tener en cuenta que la mitad de mi familia inmediata actualmente cae en esa categoría de alto riesgo", agregó en su relato en sus redes sociales.

Pero su vida dio un cambio radical cuando la semana pasada, su padre, Jon Jacob, sano y sin problemas respiratorios, comenzó a presentar tos y fiebre, ambos síntomas del coronavirus, por lo que siguió las recomendaciones de las autoridades sanitarias y se quedó en casa.

Joanna dejó un poco de comida en la puerta de su casa, pero él no la dejó entrar, así que se quedaron a un par de metros de distancia, “pero esa fue la última vez que lo vi”. Para el jueves, su padre ya estaba inconsciente en la cama de un hospital siendo ventilada con altas cantidades de oxígeno.

"No pudimos visitarlo o hablar con una enfermera o médico cara a cara. Confiamos en las conversaciones telefónicas diaria de un solo miembro de la familia", enfatizó en su post en Facebook.

Sin embargo, para la noche del 23 de marzo, los médicos les informaron que su salud se había deteriorado y que no había nada más que se pudiera hacer por él. "No pudimos decir adiós o sostener su mano mientras se escabullía pacíficamente", finalizó.

A raíz de lo sucedido, actualmente Joanna suplica a los demás a tomarse en serio el autoaislamiento, pues “si sigues ignorando los consejos y uno de tus seres queridos se enferma, no podrás visitarlo”.

"No podrás decirles cuánto los amas y será una mano de enfermera la que tengan en lugar de la tuya. Ni siquiera pasarás tiempo llorando con familiares y seres queridos. Pasarán al menos 12 semanas hasta que puedan hacer eso", advirtió.

¿Qué es el coronavirus?

Los coronavirus son una extensa familia de virus que pueden causar enfermedades tanto en animales como en humanos. En los humanos, se sabe que varios coronavirus causan infecciones respiratorias que pueden ir desde el resfriado común hasta enfermedades más graves como el síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS) y el síndrome respiratorio agudo severo (SRAS). El coronavirus que se ha descubierto más recientemente causa la enfermedad por coronavirus COVID-19.