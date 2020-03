Bodegueros aseguran que atenderán con normalidad durante estado de emergencia

Luego de que el presidente de la República, Martín Vizcarra, declarara en emergencia al país durante 15 días, la Asociación de Bodegueros del Perú (ABP) informó que sus asociados atenderán al público de acuerdo a las normativas brindadas por el Estado, sobre todo teniendo en cuenta que hace unos días se produjeron compras excesivas impulsadas por la población, bajo el rumor de un desabastecimiento de productos de primera necesidad y de limpieza.

"Nosotros continuaremos atendiendo a nuestros clientes, pero siempre tomando en cuenta las medidas de prevención necesarias. Asimismo, es importante tener en cuenta que hemos tenido ciertos problemas de abastecimiento por parte de las empresas mayoristas, las cuales han reducido la venta de productos en ciertos lugares y han aumentado los precios a diferencia de las fábricas que han mantenido sus precios, lo cual ha obligado a transferir ese incremento a nuestros clientes", comentó Andrés Choy, presidente de la ABP.

En tal sentido, Choy hizo un llamado a la población para no incrementar las compras de productos de primera necesidad y de limpieza para no generar incrementos de precios por demanda, lo que los obligaría a tener que trasladarlo a los clientes, ya que "no existe un motivo para comprar productos debido a que no hay una escasez y siempre va a existir un abastecimiento constante por parte de la bodega del barrio", enfatizó.

¿Qué es un estado de emergencia?

El estado de emergencia se dicta, generalmente, en caso de perturbación de la paz o del orden interno de un Estado, como lo ha generado la llegada del coronavirus al Perú. La Constitución prevé un papel del Parlamento en su convocatoria y en su conclusión. Durante este estado, las fuerzas armadas de un país pueden asumir el control de orden interno.

¿Qué libertades están restringidas?

Durante este, el gobierno restringe o suspende el ejercicio de algunos derechos ciudadanos en virtud de la defensa o seguridad nacional. Los derechos restringidos pueden son relativos a la libertad y seguridad personal, la inviolabilidad de domicilio y la libertad de reunión y de tránsito.

