Orden de aislamiento: ¿Si se me antoja un pollito broaster, puedo salir a comprarlo?

El último domingo el presidente Martín Vizcarra dio la norma de aislamiento social, tras declarar en estado de emergencia a nuestro país por 15 días. Esta disposición restringirá el acceso para muchos y a pesar de esta norma ya decretada, hay personas que tienen ciertas dudas al respecto.

Una de ellas es justamente el tema de la alimentación: qué hacer si tengo que salir a comprar almuerzos, cenas, etc. Es más, nos preguntamos qué ocurre si se me antojó un pollo broaster o una salchipapa. ¿podremos ir a la esquina de nuestro barrio a comprarla?

Pues lo que la norma indica es que se prohíbe el funcionamiento de los restaurantes y otros centros de consumo de alimentos. Es decir ¡NO! No puedes salir de casa en busca de ese antojito.

Recuerda que la prevención y el aislamiento es la base para decir: "Sorry coronavirus, pero a mi no me atacas". No se trata de un juego, ni de un capricho del Estado. Es tu vida y debes cuidarla y también cuidar a los demás.

A continuación te presentamos una receta de cómo preparar pollo broaster con esa receta secreta para que el pollo te quede crocantito.

Lápiz y papel, que ya es hora de convertirte un experto en la cocina.

Receta del Pollo broaster al estilo KFC

Ingredientes

- 2 Huevos

- 1 litro de leche

- 1 litro de aceite de girasol

- 1 cucharada de mostaza dijon

- 1 cucharadita de curry

- 1 cucharadita de pimentón picante

- 2 cucharaditas de pimentón dulce

- 1 cucharadita de cebolla en polvo

- 1 cucharadita de crema de ajo

- 1 cucharada de pimienta

- ½ cucharadita de estragón

- ½ cucharadita de eneldo

- 1 cucharadita de tomillo

- 2 tazas de cerveza

- 1 cucharadita de sal

- 1 Kg. De pollo (La pechuga cortada en tenders y los muslos sin grasa

Para la fritura:

- ½ cucharadita de tomillo

- 172 cucharadita de sal

- ½ cucharadita de ajo en polvo

- ½ cucharadita de eneldo

- ½ cucharadita de curry

- ½ cucharadita de cebolla en polvo

- ½ cucharadita de pimentón picante

- 1 cucharadita de pimentón dulce

- 200 gramos de harina para temperatura

Preparación:

Paso 1: Marinado

Empezamos untando la mostaza con la crema de ajo en cada pieza de pollo. Después añadimos todos los ingredientes para marinar. Es primordial que la carne repose por 20 minutos como mínimo. Sigue leyendo aquí

