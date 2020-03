Autor del crímen de Camila rompe en llanto y confiesa temor por ser ultrajado y asesinado

El adolescente acusado de secuestrar, ultrajar y asesinar a la pequeña Camila en Independencia, fue brutalmente golpeado el día que ingresó al Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima (‘Maranguita’). El ‘infractor’, además, confesó ante las autoridades que los internos del lugar lo han amenazado con abusar sexualmente de él y matarlo.

M.F.A (15) no aguantó más y se puso a llorar delante del juez que le sentenció a 36 meses de prisión preventiva en 'Maranguita' por la muerte de Camila. En términos jurídicos, el deceso de la pequeña a manos del adolescente “es un acto contra la vida, el cuerpo y la salud”.

El adolescente pidió al juez José Ronald Aliaga, que no lo deje más tiempo en el reformatorio, porque su vida "corría peligro".

"Ahí me van a violar y matar, ya me lo han dicho... No quiero estar ahí, me voy a morir... No me deje ahí" dijo entre lágrimas el confeso responsable del asesinato de la niña de 4 años.

La difusión del quebrantamiento del adolescente

Al conocerse la noticia del llanto del adolescente por el miedo que vive en ese lugar, usuarios de las redes sociales han mostrado alegría llegando a calificar el suceso como “justicia divina” y haciendo un carga montón a las fotografías del joven con comentarios de odio.

La captura del ‘asesino’ de la niña Camilla

El asesino de la menor fue detenido el pasado miércoles en el distrito de La Victoria, muy cerca del Mercado de Frutas. La cámara de seguridad de una bodega de la zona fue de ayuda para que sus padres puedan reconocer al adolescente.