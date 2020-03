¿Por qué un joven de 15 años cometería tan macabro crimen? [VÍDEO]

No hay explicación exacta para desenmarañar porque un joven de 15 años asesina a una niña de 4 de una manera tan vil luego de violarla. Según la madre del adolescente, que declaró para un medio local, este era desafiante y consumía drogas en la vía pública, una conducta vista en varios jóvenes del país.

Para la psicóloga Alexandra Hernández Muro, “hay gran cantidad de adolescentes desafiantes, pero no todos terminan haciendo lo que este mucho hizo”.

“En el colegio se ve mucho bullying y muchos adolescentes desafiantes. Estos son los primeros síntomas de una persona violenta. No es raro tampoco que haya situaciones de violencia sexual que cometen niños de 15, 14 o hasta menos de 13 años, pero si no lo detectan, si no les enseñan a respetar, se origina un problema más grande”, comentó.

Hernández consideró que el acceso a la salud mental es un servicio que no solo trata trastornos, sino que vela por la curación de jóvenes que presentan estos problemas de conducta.

La necesidad del enfoque de género en los colegios

La psicóloga añadió que también pudo haberse aplicado mediante la implementación del enfoque de género en la currícula escolar, la cual no solo habla de “sexo anal” o “de población LGTBI”. “Allí se plantean talleres y conversaciones con los estudiantes para prevenir la violencia de género, para detectar actitudes violentas como las de este adolescente”, afirmó.