Be a lady, they said: el grito feminista de Cynthia Nixon para decir ¡BASTA AL MACHISMO!

"No comas mucho", "Maquíllate", "Haz dieta", "Dile adiós a los carbohidratos", son aquellos comentarios que miles de mujeres tenemos que soportar frente a una sociedad machista. ¡Estamos agotadas, pero jamás para rendirnos!

‘Be a lady, they said’ (‘Sé una señorita, dicen’), es el último video en donde gracias a la actriz Cynthia Nixon, alzamos la voz y le decimos ¡NO A UNA SOCIEDAD MACHISTA! Estamos seguras que en más de una ocasión has escuchado estos comentarios tan molestos y desagradables que injustamente condena a las mujeres.

¿De qué se trata el video Be a lady, they said?

La voz de este clip, el cual está basado en un poema escrito por Camille Rainville, la pone la actriz de ‘Sexo en Nueva York’. Durante esta entrega, publicado por la revista Girls Girls Girls, se puede ver a las celebridades como Rachel McAdams y Rose McGowan, al igual que contextos en los que nos sentimientos a gusto y libres, pero son juzgados.

“Sé una dama, dijeron. Tu falda es muy corta. Tu camisa está muy escotada. Tus pantalones son demasiado ajustados. No muestres tanta piel”.

Harta de los comentarios machistas

“Deja algo a la imaginación... No seas tentadora. Los hombres no pueden controlarse a sí mismos. Los hombres tienen necesidades”, es lo que se observa en el vídeo.

No dejes de ver el video de Be a lady, they said

El video fue compartido inicialmente en la cuenta de Instagram de Girls. Girls. Girls. Magazine, donde en tres días suma más de un millón y medio de reproducciones, situación que se ha replicado en otras plataformas como Vimeo, Twitter, YouTube y Facebook.

El poema completo de Be a lady, they said escrito por Camille Rainville

“Sé una dama, dijeron. Tu falda es muy corta. Tu camisa está muy baja. Tus pantalones son demasiado ajustados. No muestres tanta piel. No muestres tus muslos. No muestres tus senos. No muestres tu estómago. No muestres tu escote. No muestres tu ropa interior. No muestres tus hombros. Cubre. Deja algo a la imaginación. Viste con modestia. No seas una tentadora. Los hombres no pueden controlarse a sí mismos. Los hombres tienen necesidades. Te ves desaliñado. Aflojar. Muestra algo de piel. Mira sexy Mirar caliente. No seas tan provocativo. Lo estas pidiendo. Vestir de negro. Usar tacones. Estás muy bien vestido. Estás muy desvestida. No uses esos pantalones de chándal; Parece que te has dejado llevar.

Sé una dama, dijeron. No seas demasiado gorda. No seas demasiada delgada. No seas demasiada grande. No seas muy pequeña. Adelgazar. Deja de comer tanto. No comas demasiado rápido. Pide una ensalada. No comas carbohidratos. Salta el postre. Necesitas bajar de peso. Encajar en ese vestido. Ponerse a dieta. Mira lo que comes. Come apio. Goma de masticar. Bebe mucha agua. Tienes que ponerte esos jeans. Dios, pareces un esqueleto. ¿Por qué no solo comes? Te ves demacrada. Luces enferma. Come una hamburguesa A los hombres les gustan las mujeres con algo de carne en los huesos. Se pequeña. Sé ligera. Se pequeña. Sé pequeña. Sé femenina. Sé talla cero. Se un doble cero. Sé nada. Sé menos que nada.

Sé una dama, dijeron. Quítate el vello corporal. Afeitarse las piernas. Afeitarse las axilas. Afeitarse la línea del bikini. Encera tu cara. Depila tus brazos. Cera tus cejas. Deshágase de su bigote. Blanquea esto. Blanquea eso. Aligera tu piel. Broncea tu piel. Erradica tus cicatrices. Cubre tus estrías. Aprieta tus abdominales. Rellena tus labios. Botox tus arrugas. Levanta tu cara. Métete la barriga. Adelgaza tus muslos. Tonifica tus pantorrillas. Anima tus pechos. Mira natural Ser uno mismo. Ser genuino. Tener confianza. Lo estás intentando demasiado. Te ves exagerado. A los hombres no les gustan las chicas que se esfuerzan demasiado.

Sé una dama, dijeron. Usar maquillaje. Prepara tu cara. Oculta tus imperfecciones. Contornea tu nariz. Resalta tus pómulos. Alinea tus párpados. Rellena tus cejas. Alarga tus pestañas. Colorea tus labios. Polvo, rubor, bronce, resaltado. Tu cabello es muy corto. Tu cabello es muy largo. Tus extremos están divididos. Resalta tu cabello. Tus raíces se están mostrando. Tiñe tu pelo. No azul, eso parece antinatural. Te estás volviendo gris. Te ves tan viejo. Se ve joven. Mira juvenil. Mira sin edad. No te hagas viejo. Las mujeres no envejecen. Lo viejo es feo. A los hombres no les gusta lo feo.

Sé una dama, dijeron. Ahorrarse. Se pura. Se virginal. No hables de sexo. No coquetees. No seas un skank. No seas una puta No duermas por ahí. No pierdas tu dignidad. No tengas sexo con demasiados hombres. No te delates. A los hombres no les gustan las zorras. No seas un mojigato. No seas tan tenso. Diviértete un poco. Sonríe más. Placer hombres. Se experimentado. Se sexual. Se inocente Estar sucio Se virginal. Se sexy. Se la chica genial. No seas como las otras chicas.

Sé una dama, dijeron. No hables en voz alta. No hables demasiado. No ocupes espacio. No te sientes así. No te quedes así. No seas intimidante. ¿Por qué eres tan miserable? No seas una perra No seas tan mandona. No seas asertivo. No te pases demasiado. No seas tan emocional. No llores No grites No lo jures. Se pasivo. Ser obediente. Soportar el dolor. Se agradable No te quejes Déjalo fácil. Aumenta su ego. Haz que se enamore de ti. Los hombres quieren lo que no pueden tener. No te delates. Haz que trabaje para ello. Los hombres aman la persecución. Doblar su ropa. Cocinar su cena. Mantenlo feliz. Ese es el trabajo de una mujer. Serás una buena esposa algún día. Toma su apellido. ¿Guionaste tu nombre? Loca feminista. Dale hijos. ¿No quieres hijos? Algún día lo harás. Cambiarás de opinión.