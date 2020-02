¿Cómo surgió el paro nacional "Un Día Sin Nosotras"?

En respuesta a la ola de feminicidios que ha que ha ido incrementando en el país de México, el pasado 18 de febrero el colectivo "Brujas del Mar" del estado de Veracruz, dio a conocer a través de su cuenta de Twitter una iniciativa de manifestación de carácter nacional nombrada #UnDíaSinNosotras. Esta protesta consiste en que ninguna mujer participe en sus actividades cotidianas el próximo 9 de marzo.

Surgió luego de la indignación que causaron en la sociedad mexicana los asesinatos de la niña Fátima y de Ingrid Escamilla, ambos en Ciudad de México. El objetivo de #UnDíaSinNosotras es exigir al gobierno acciones para frenar los feminicidios y en general los delitos contra mujeres en razón de género, como acoso, abuso, violaciones y discriminación.

“Ni una mujer en las calles, ni una mujer en la escuelas, ni una mujer en los trabajos”, expresa la iniciativa. El grupo feminista ha convocado a las mujeres mexicanas a unirse este 9 de marzo, día posterior a la celebración del Día Internacional de la Mujer, a la manifestación. También, mediante otro tweet invitaron a las autoridades laborales y educativas a apoyar la causa.

Este 9 de Marzo... Maestros: No pongan falta a las alumnas que se unan al paro. Jefes: No descuenten el día a las trabajadoras que se unan al paro. Colegas: Cubran a sus compañeras para que se unan al paro. #UnDíaSinNosotras #ParoNacional

Además, resaltaron que su estado de origen (Veracruz), encabeza la lista nacional de feminicidios, lo que refleja un foco rojo al contar con una densidad de población menor a la del Estado de México y Ciudad de México.

Momentos después de la publicación del tweet, comenzaron a sumarse usuarios de la red social de todo México, incluyendo cuentas defensoras de los derechos de las mujeres de todas partes del país, además de reconocidos periodistas, representantes políticos y medios de comunicación.

Una vez hecho viral la convocatoria, incluso creando tendencia y controversia durante varios días en redes sociales, 'Brujas por el Mar' señaló que la iniciativa no nació por parte de ningún partido político de ese país, ni será encabezado por tal. La convocatoria es orientada a todas las féminas que busquen unirse a esta lucha de protesta pacífica.

Dicen que no quieren que se desvirtúe, que los políticos no encabecen y justamente es lo que se hace cuando se ponen como tema central. ESTO NO SE TRATA DE ELLOS. Esto no se trata de derechas ni izquierdas ni arribas ni abajos: Se trata de LAS MUJERES.