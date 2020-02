Mujer de 44 años está embarazada de su bebé número 22

Sin duda alguna, la crianza de un hijo es hermoso pero también cansado; ahora, imagínense tener que criar a más de 20 niños- ¡qué locura! -. Una pareja de Gran Bretaña anunció en YouTube la espera de su hijo número 22. Un hecho que ha sido tomado con gran asombro por los cibernautas.

Sue Radford (44) ha sido apodada como: la madre de la familia más grande de Bretaña, quien, a lado de su esposo Noel (48); contaron con una imagen de una ecografía en Youtube, la espera de su bebé número 22.

"Estoy a punto de cumplir la semana 15 de embarazo. Pronto sabremos el sexo del bebé", comentó la súper madre. Sue había dicho el año pasado que ya no iba a tener más hijos, pero... "Me gustaría tener un niño ya que el año pasado tuve una niña. Así serían 11 de cada sexo. Me siento un poco niño", dijo, emocionada en el vídeo del anuncio que se ha convertido en el más visto de su canal.

Los padres confesaron que luego de nacido su noveno hijo, pensaron en dejar de tener niños, inclusive Noel se habría realizado una vasectomía. Pero luego de un tiempo decidieron revertirla porque querían tener más.

El mayor de los hijos de la pareja tiene 30 años y la última niña, Bonnie, nació en 2018. En la actualidad tienen 10 varones y 11 mujeres; la madre espera que el bebé que viene en camino sea varón. Además, Sue comentó que no recibe ayuda estatal y llevan una buena economía familiar gracias a su panadería.

Sue y Noel son padres de Chris, 30 años, Sophie, 25, Chloe, 23, Jack, 22, Daniel, 20, Luke, 18, Millie, 17, Katie, 16, James, 15, Ellie, 14, Aimee, 13, Josh, 12, Max, 11, Tillie, 9, Oscar, 7, Casper, 6, Hallie, 3, Phoebe, 2, Archie, 18 meses y Bonnie, de 8 meses. Pero también son abuelos de Daisy, 6 años, Ayprill, 4 y Leo, 2.