Juliana Oxenford recibe ataque en vivo de congresista fujimorista [VIDEO]

Juliana Oxenford regresó a la pantalla chica con un nuevo programa periodístico a través de las pantallas de ATV, donde viene entrevistando a diversos personajes de la política, generando gran controversia, sin imaginar que sería víctima de un fuerte ataque en vivo que terminó en discusión.

Durante la última emisión de su programa a través de las cámaras de ATV, la periodista contó con la presencia de Milagros Salazar, integrante de la Comisión Permanente del Congreso disuelto, quien llegó al programa y acusó frente a cámaras por presuntamente ser una "activista" del Gobierno de turno.

La entrevista se convirtió en una fuerte discusión entre ambas partes luego que la integrante de Fuerza Popular increpara a Juliana y la acusara de ser pro gobierno, pese a que en más de una ocasión ha revelado su postura ante las decisiones tomadas.

"No tienes una camiseta política, pero sí le haces un activismo para el Gobierno”, fueron las palabras de Salazar, recibiendo una contundente respuesta: "Señora Salazar no se me ponga ‘achorada’ cuando faltan cinco minutos para terminar el programa, porque no se lo voy a permitir. Usted tendría que demostrar que yo hago activismo para el Gobierno”, sentenció juliana.

Eso es lo que hace el fujimorismo a diario. Difamar y luego escudarse en su “libertad de expresión”. Son tan ignorantes que no saben diferenciar lo que es una opinión de una afirmación. Las últimas tienes que probarlas. #FujimorismoNuncaMas. Vía @tramrsec pic.twitter.com/98ThdFXVMM — Hurgar en la Memoria 🇵🇪 (@hurgamemoriaPE) January 18, 2020

Sin embargo, la legisladora intentó justificar sus palabras afirmando que se trataba de una opinión, pero Juliana Oxenford dejó en claro que se trataba de una difamación y debía constatar con pruebas sus palabras.

“No es su opinión, señora Salazar. Usted no ha opinado, usted ha afirmado un hecho totalmente falso”, comentó enérgica la nueva figura de ATV, quien ha demostrado que no se queda callada ante nadie.

Juliana Oxenford y Milagros Salazar entrevista completa