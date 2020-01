Juliana Oxenford a la Ministra de la Mujer: “¿Denunciaría la violación de su hija?” [VÍDEO]

En su regreso a las pantallas, la periodista Juliana Oxenford, notablemente ofuscada por los constantes casos de feminicidios en el Perú, no se guardó nada y fue muy inquisitiva con su primera entrevistada, la Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Gloria Montenegro, a quien le consultó sobre su accionar si su hija sufre una violación.

La Ministra comentó que su primera reacción no sería asistir a la Comisaría a poner la denuncia. “Inmediatamente hacer el proceso que corresponde. Llevarla a una posta para que la atiendan tras la violación. El Ministerio de Salud presentan un rol importante en esto porque ellos tienen un kit de prevención para actuar”, precisó.

“Nosotros tenemos reuniones con el Ministerio de Educación, Salud, fiscalía, policía, allí determinamos que tenemos que hacer. A veces los titulares no asisten a las reuniones, cuando es ahora donde se están haciendo cambios importantes en las instituciones. Debemos trabajar a nivel nacional, lo que pasa en la costa es nada a comparación de lo que vemos en la selva o en zonas rurales”, agregó.

Asimismo, afirmó no sentirse ridiculizada ante las declaraciones del presidente del Consejo de Ministros, Vicente Zevallos, quien sostuvo que el “Perú es un país de gente bien”.

“Lo que yo he dicho no es excluyente a lo que ha dicho él. Cuando digo que somos un país de violadores, no digo que los 32 millones de peruanos lo sean. La indignación y el llamado de atención son para los violadores. Cuando me dicen que es un gobierno corrupto o lobista, yo no me siento afectada por eso porque yo no lo soy”, comentó.

Por último, la titular del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables exhortó a la población a no quedarse callada y apoyar si está presente en un caso de violencia.

“Felicito a la chica que grabó al anciano en el bus, aprendamos de esa lección. Hay que tener pruebas y la gente que está al costado debe gritar y hablar. Las niñas que lo denuncien en los colegios, los chicos denuncian lo que pasa en las calles. Es momento de actuar, no de criticar”, concluyó.

DATO

El Perú es el tercer país con más violaciones en el mundo, según el Organismo Mundial de la Salud. Solo el año pasado, hubo 16 mil denuncias de agresión sexual.