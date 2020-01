Saida Meneses se mentaliza en representar a Perú en los Juegos de Tokio 2020

La atleta peruana Saida Meneses conversó con Radio Ovación donde analizó su 2019 luego de participar en los Juegos Panamericanos de Lima y que su meta este año es conseguir la clasificación a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

La nacida en Huancavelica reconoció que fue año muy duro, pero que su sueño por conseguir una medalla olímpica no le permite detenerse y seguir siendo un ejemplo para los jóvenes.

"Ha sido un año duro, pero a la vez me ha enseñado muchas cosas sobre el atletismo. Ello me motiva a seguir trabajando porque mi máxima aspiración es ganar una medalla olímpica y motivar a los jóvenes que me siguen y ser un ejemplo para ellos".

Sobre los juegos de Lima 2019, Saida Meneses reconoció que "fue algo indescriptible porque estuvo presente mi familia y toda la gente que me sigue, además porque se desarrollaron en nuestro país y fueron mis primeros Juegos".

La representante nacional se encuentra en Colorado Spring, Estados Unidos, entrenando bajo el intenso frío para conseguir un boleto para los Juegos de Tokio 2020.

"Estaré por lo pronto 4 meses trabajando en busca de hacer un buen año. Tengo muchas cosas que mejorar y una de ellas es ser más rápida", resaltó.