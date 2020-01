Conoce a tu candidata para las Elecciones Congresales 2020

Con la finalidad de lograr de que nuestras seguidoras sean conscientes de su voto, Wapa.pe ha abierto un espacio para que las candidatas al Congreso 2020 presenten sus propuestas y dar a conocer sus planes de trabajo.

Si eres candidata y quieres trabajar por los derechos de la mujer, sigue estos pasos y compártenos tus propuestas:

- Graba el vídeo con tu celular en formato vertical.

- Debes aparecer en primer plano como se ve en la gráfica de referencia.

- El vídeo no debe exceder los 60 segundos.

- Envíalo a redes@wapa.pe hasta el 10 de enero.

- No debes mandarlo por correo electrónico. Solo debes usar un sistema de envío de archivos como Wetransfer, Sendspace o el de tu preferencia.

- Solo se publicarán los vídeos que cumplan con los requisitos señalados.

- No se publicarán vídeos con contenido que vulnere derechos de otras personas.

-Los vídeos serán publicados en Wapa y las plataformas de Grupo La República, y permanecerán en sus redes y la web.

Si tienes alguna duda o consulta, escribe a redes@wapa.pe