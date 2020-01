Ni una menos: ¿Cómo denunciar acoso sexual en el transporte público?

“¿Puede acomodarse su pantalón, por favor? ¡Es un enfermo!”, fueron las únicas palabras que atinó a decir en su defensa una joven de 18 años tras descubrir que un inescrupuloso anciano, camuflado como un inofensivo pasajero del transporte público, se masturbaba sentado a su lado.

Este nuevo caso de acoso sexual se denunció de manera pública a través de la red social Twitter. El video, posteado por la usuaria @lexxxpurplegirl, se muestra al sujeto sin reparo alguno con el pene en la mano. “Se han masturbado en frente mío en el micro hoy de regreso a casa. No es la primera vez que me pasa, pero si es la primera vez que he tenido el valor de grabarlo y enfrentarlo”, narró la joven agraviada.

¿Cómo denunciar el acoso en el transporte público?

Si eres víctima de acoso sexual en la calle, como en el transporte público, te recomendamos no quedarte callada y denunciar el acto, lamentablemente es una práctica común en nuestra sociedad, ya que 7 de cada 10 mujeres entre 18 a 29 años han sido víctimas de acoso sexual callejero a nivel nacional, según el Instituto de Opinión Pública de la Universidad Católica.

Ya sea en el Metropolitano, los Corredores o los vagones de la Línea 1, las unidades de trasporte público se han convertido en espacios recurrentes para estos ilegales actos. Si te encuentras en medio de uno, lo primero que debes hacer es decirle al acosador tu incomodidad. Inmediatamente, se activará un protocolo dentro del sistema de transporte: el bus se detendrá en la siguiente estación, para conducir a la comisaría al agresor. Allí se identificará su identidad y será detenido.

Ante todo acoso sexual, pues según el artículo 183 del Codigo Penal, todo acto contra el pudor público será sancionado con una pena privativa de la libertad no menor de 2 ni mayor de 4 años.

También ten en cuenta, que la Ley 30314 previene y sanciona el acoso sexual en espacios públicos. Además, establece que no solo se manifiesta a través de tocamientos, sino que también por medio de gestos, palabras y exhibicionismo. Todo aquel que cometa estos actos pude enfrentar penas que van entre los 3 hasta los 5 años de prisión.

El más buscado

En las últimas horas este pervertido anciano se ha convertido en la persona más buscado dentro y fuera de las redes sociales. La Policía Nacional del Perú, a través de sus redes sociales, exhortó a la población a reportar la ubicación del sujeto a la comisaría más cercana.

“Tras tomar conocimiento de actos indecorosos en flagrancia por parte de una persona de sexo masculino, hemos activado las alertas a fin de ubicar al agresor. Si conoces su paradero repórtalo a la comisaría más cercana. #NoCallesDenuncia”, reza el tuit.