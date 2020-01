Le quitaron ambos senos, luego le dijeron: “Lo sentimos, en realidad no tenías cáncer”

Tras conocer que "padecía de cáncer al seno" Sarah Boyle, de 28 años de edad decidió convertir toda su angustia y preocupación en armas para luchar y salir de este tormento por su familia.

Sarah no solo pasó el trauma de conocer esta dolorosa enfermedad, sino que se sometió a dos cirugías en donde le extriparon ambos senos para evitar la ramificación del cáncer, Sin embargo todo cambió cuando le dijeron que todo fue una equivocación y que ella jamás tuvo ni padeció de esta enfermedad.

Fue en el 2016 que a Sarah, le detectaron un supuesto cáncer de seno triple negativo en el Hospital Royal Stoke, pero, en realidad, habían interpretado mal su biopsia.

No solo tuvo la angustia de sentir morir, sino que también soportó dolorosos tratamientos con la finalidad de curarse totalmente de este mal.

La angustia no termina, pues, ante la posibilidad de reconstruir sus dos mamas por la equivocación, los especialistas le advirtieron que la cirugía reconstructiva podría incrementar el riesgo de que desarrollara cáncer de seno en un futuro, así como problemas de fertilidad.

“Que te digan que tienes cáncer que es raro que alguien de tu edad lo tenga, es suficientemente difícil de asimilar. Pero después de meses de tratamiento horrible, que me digan que todo fue innecesario es algo con lo que no estoy seguro de que pueda llegar a un acuerdo completo", expresó.

"No son solo los efectos físicos que me han dejado, sino también la tortura mental de lo que he pasado. Un diagnóstico erróneo de cáncer puede arruinar la vida de las personas y algunas personas pueden no ser tan afortunadas de sobrevivir", lamentó.

Sarah aseguró que para ella es necesario que su caso no quede impune, ya que este tipo de "errores" trae secuelas imborrables que terminan perjudicando no solo al paciente sino a su familia y todos los que la rodean.