Padre de Jesica Tejeda a ministra de Justicia: “Me indigna profundamente, no tiene corazón”

“Esto me indigna profundamente", fueron las declaraciones de Fernando Tejeda, padre de la joven asesinada en El Agustino, tras las polémicas declaraciones de la ministra de justicia, Ana Teresa Revilla Vergara.

El deudo lamentó la indiferencia que tuvo la ministra Revilla con su dolor y el de su familia por la pérdida de su hija y sus nietos.

“Esto indigna me profundamente. Yo quisiera que le pase lo mismo que a mí, pero no le desearía que sienta el dolor que toda mi familia sentimos (…) Me indigna lo que dijo la ministra, es indiferente, no tiene corazón. Qué ser humano puede ser indiferente de esa manera. Esto es muy doloroso para mí y para todos mis seres queridos”, expresó entre lágrimas para Exitosa.

Además señaló que él ha corrido con todos los gastos, pese a que la ministra ofreció apoyar en todo lo necesario para la sepultura de las cuatro víctimas (madre y sus tres hijos), lo cual lo indigna “profundamente”. “La ministra me ofreció todo y al final no fue así”, aseguró.

¿Qué dijo la Ministra de Justicia?

Al ser consultada sobre el feminicidio de Jesica Tejeda, la ministra de Justicia y Derechos Humanos, Ana Teresa Revilla Vergara, no quiso hablar sobre el tema argumentado que estaba “en pleno momento de Navidad”.

Sin embargo, ante la insistencia de los periodistas, la integrante del gabinete recién condenó el crimen. “Lamento fastidiarlo, pero en verdad, hoy en día y en este momento estoy en pleno momento de Navidad. Lamentablemente, en este momento no...", declaró la ministra a Canal N.

PRISIÓN PREVENTIVA PARA EL FEMINICIDA

El Poder Judicial sentenció a 18 meses de prisión preventiva contra Juan Huaripata Rosales, mientras se le investiga por delitos de feminicidio, homicidio agravado y parricidio.