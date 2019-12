Adolfo Bazán, todo lo que tienes que saber sobre el caso del abogado acusado de violación

El abogado Adolfo Bazán, acusado de violación y tocamientos indebidos fue capturado el 24 de diciembre. El vergonzoso caso se dio a conocer después que la modelo Macarena Vélez lo acuse. Cabe mencionar que después de la demanda de la artista, salieron más mujeres a denunciarlo.

Carlos Morán, el Ministro del Interior mencionó que el abogado tuvo intención de irse a Bolivia. La información ya era conocida por la Policía, por lo que el operativo fue planeado con semanas de anticipación.

Captura de Adolfo Bazán en 24 de diciembre

Adolfo Bazán Gutiérrez fue detenido en el terminal terrestre Manuel Odría de Tacna, vestido completamente de negro con lentes oscuros. Al parecer, quería pasar desapercibido.

El acusado tenía de equipaje dos maletas con sus objetos personajes y ropa. Se encontraba solo, sin acompañantes.

El sujeto llegó a Lima en una avioneta con agentes de la Dirincri, quienes fueron partícipes de su captura y fue trasladado a un vehículo de Policía de Requisitorias.

Antes de llegar a la sede de Requisitorias (Ubicada en la avenida Canadá) fue llevado a la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) en la avenida España para realizar diligencias.

A las 3 de la tarde del 24 de diciembre, Bazán fue llevado hasta el juzgado que ordenó su prisión preventiva de 5 meses, pero la magistrada no se encontraba en funciones.

A las 3 de la tarde con 55 minutos Bazán Gutiérrez llegó a la sede de la Policía de Requisitorias, aquí permanecerá hasta el jueves 26. Después será llevado otra vez donde la jueza, quien ejecutará el mandato de prisión preventiva y será puesto a disposición del Inpe y trasladado al Penal que se le asigne.

¿Qué ha dicho la abogada de Macarena Vélez?

Katty Cachay, representante legal de Macarena Vélez instó a los operadores de justicia a que tomen acciones inmediatas y no solo se quedan con la medida preliminar, ya que es solo de 5 meses.

La abogada resaltó que si, en ese lapso de tiempo, no se realiza la acusación, Bazán Gutiérrez podría quedar en libertad y darse a la fuga.

Cachay también expresó que recibió información sobre los meses que el abogado estaba prófugo y que habría estado viviendo en La Paz, Bolivia. Cabe mencionar que la información no ha sido confirmada por ninguna autoridad.

Pronunciamiento de Macarena Vélez

La modelo y exintegrante de ‘Esto es Guerra’ se pronunció en sus redes sociales mencionando que espera que se haga justicia por ella y por todas las víctimas de Adolfo Bazán.

“Quizás la justicia tarda, pero bueno de alguna u otra forma llega y en esta vida si obras mal, tarde o temprano eso regresa a ti. Espero que se haga justicia por todas las víctimas y gracias a mis abogados por llevar de mejor manera mi caso”, expresó.

Denuncia de Macarena Vélez contra Adolfo Bazán

El abogado Adolfo Bazán Gutiérrez fue el que publicó en su cuenta de Instagram el video en donde se le vía besando y tocando de manera indebida a Macarena Vélez. La modelo se veía totalmente adormecida.

Las imágenes fueron eliminadas, pero se hicieron virales en todas las redes sociales. La chica reality al ver el video mencionó que jamás había visto al hombre y que no se acordaba de nada.

Vélez decidió denunciar al sujeto y tras esta acusación, salieron 4 mujeres más a demandarlo por intento de violación.

“Lo que me pasó le puede suceder a cualquier persona, solo que lo mío fue súper masivo debido a que estoy en la televisión, pero igual no me arrepiento de la denuncia, ya que a raíz de esto salieron muchas personas a hablar. Hay que ser fuertes y denunciar. No sientan vergüenza ni temor al qué dirán, den la cara que eso las hace más valientes”, mencionó Macarena en ese entonces.