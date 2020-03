Reina Letizia escoge imponente look naranja

La reina Letizia derrochó elegancia con imponente color. Y es que no era para menos, esta vez asistió a la octava edición de Embajadores Honorarios de la Marca España, la cual era presidida por la realeza.

El outfit de una reina nunca deja de llamar la atención

Para este evento cuyo lugar tuvo el Palacio Real de El pardo, escogió una de las mejores prendas que tiene la marca Zara; una blusa de color naranja con mangas voluminosas y botones en la zona del puño.

A pesar de, ser una prenda de la temporada pasada de la marca, pues fue una de las que cautivó mucho a los famosos como Vicky Martín Berrocal.

La reina Letizia prefiere marcas nacionales

Doña Letizia, unas de las figuras más importantes de España, vistió la blusa con una falda tubo de estampado al estilo leopardo; blanco y negro, de la marca Roberto Merino. Definitivamente, apostó por marcas españolas, producto 100 % nacional.

De esta manera, llena de colores atrevidos, la reina Letizia no pasó desapercibida. Apostó por un outfit cuyos colores contrastaban, no solo con ella sino también con la decoración del lugar. Caso contrario ocurrió con sus joyas, puesto que no se sobrecargó de ellas. Usó accesorios pequeños y sutiles.