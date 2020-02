Reina Letizia repite outfit de Hugo Boss [FOTOS]

El look repetido de la Reina Letizia Ortiz sorprendió a todos. El conjunto que vistió fue uno de los que más causó furor en enero. Su outfit fue el traje de sastre oversize de la reconocida marca alemana Hugo Boss, el cual lo utilizó para reunirse con el equipo de trabajo de la Unicef.

En enero, la Reina Letizia lució el traje acompañado de un saco largo de color beige, pero en la segunda ocasión lo complementó con una capa negra de mangas al estilo mariposa. Los demás detalles fueron repetidos; peinado, conjunto y calzado.

¿Es válido repetir el outfit?

Para las mujeres es común la idea de no repetir outfits, sobre todo, si es para eventos importantes, y más aún, cuando eres un personaje público que tiene las cámaras tomándole fotos por todos los ángulos. Las críticas siempre estarán puestas en ti, por ello, si bien es cierto, la vestimenta de la reina le resalta seriedad y elegancia es difícil ignorar que no deja de ser un look repetido.

En cuanto a tendencia de la moda, muchas bloggers toman como ejemplo el estilo de repetir los looks de la Reina Letizia, ¿si la reina lo hace porque las demás no? Y a esto le resaltan que, toda su ropa es de diseñador y aun así lo vuelve a lucir muy bien.

Pero no es la única que impone esta forma de vestir. Muchas figuras públicas lo han hecho con total libertad. Personajes como: Kate Middleton, Michelle Obama y Arianna Huffington han utilizado el mismo vestido más de tres veces en eventos públicos. Podemos seguir estos ejemplos y vestir libremente como deseemos. Si nos gustó la ropa entonces utilicémoslo, talvez con un peinado distinto o calzado. El detalle está en sentirnos cómodas y augustas con nosotras mismas.