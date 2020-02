Reina Letizia lleva el look seductor más sencillo de todos [FOTOS]

La reina Letizia conoce perfectamente cuáles son los looks que necesita para lucir siempre radiante y elegante, por lo que, esta vez no tuvo mejor idea que llevar una prenda monocolor con los detalles perfectos para deslumbrar a su paso.

Esta vez, Letizia Ortiz, ha decidido llevar un vestido completamente negro que, aunque no es de sus colores habituales, esta vez no ha hecho más que demostrar que la versatilidad de la reina está incluso en su manera de vestir.

Se trata de una prenda ceñida y de un estilo bastante conservador. Letizia luce un vestido de largo que llega hasta la altura de los tobillos, con mangas largas un tanto acampanadas y con el cuello redondo.

La tela de la prenda es de un solo color, sin aplicaciones por lo que nos muestra que lo sofisticado y lo elegante no tiene por qué ser recargado. Pero eso no es todo, como se trata de Letizia era casi imposible que no lleve consigo un accesorio que mejore su figura, por ello le agregó a su vestido un elegante cinturón de cuero, perfecto para enmarcar su figura y estilizarla.

Es así que, Letizia Ortiz nos muestra un estilo sencillo y elegante para deslumbrar en la ocasión que lo quieras lucir.