Reina Letizia aparece con el look más cómodo de todos y que vamos a querer copiar

Aunque podemos ver a la Reina Letizia con imponentes vestido de brillos, ceñidos, de gala o incluso serios, esta vez nos ha sorprendido con un estilo bastante relajado y fácil de replicar.

Y es que para esta temporada de calor, que mejor que el color blanco el protagonista de nuestro look y esto lo sabe muy bien Letizia Ortiz, por lo que no tuvo mejor idea que llevarlo en un total look.

La reina dejó de lado los altos tacones para darle paso a unos zapatos más cómodos, ideales par aun paseo relajado por el campo, al estilo que luce en este outfit.

¿Qué lleva este look de Letizia que nos ha enamorado? Se trata de un look total white, que está compuesto por unos jeans blancos de botas altas, los que ya sabemos ayudan a estilizar la figura. Pero eso no es todo, para darle un toque más elegante y sofisticado, que mejor que llevarlo junto a una blusa en color crema llano, perfecto para mantener equilibrio.

Para los zapatos prefirió elegir unos botines en un lindo color camel, perfectos para crear armonía entre el look y la onda que quería mostrar.

Es así como Letizia Ortiz acaba de mostrarnos un estilo relajado, cómodo y monocolor que podemos llevar a cualquier lugar.