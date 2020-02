Reina Letizia se rinde ante la suavidad del terciopelo

Para la reina Letizia sus vitrinas más visibles para lucir su exquisito gusto por la moda son los eventos oficiales y no tan solemnes. La verdad es que royal es de las que saca provecho a toda sus prendas y tendencias. Estilo que le ha heredado a sus hijas.

Hace poco los reyes recibieron al cuerpo diplomático y, para esta ocasión, Letizia Ortiz optó por usar una tendencia que ya antes ha usado: el terciopelo. Lució un vestido azul velvet del diseñador Felipe Varela. El modelo tenía un aire vintage ideal para la temporada primaveral que ellos tienen. Definitivamente, la Reina captó la atención con este look.

Cabe mencionar, que no es la primera vez que usa el terciopelo para un evento, anteriormente, usó uno de corte midi sin mangas de color guinda y para una gala donde también utilizó su corona llevó un black dress de mangas largas y cuello redondo. Dando todo el foco a sus joyas.

Esta ocasión es una de las más solemnes que tienen los Reyes. La recepción al cuerpo diplomático que tiene un protocolo más bastante exigente donde las damas deben usar prendas largas y ellos lucir chaqué. Pero en lugar de estrenar, Doña Letizia recurrió a lo que Dana Thomas, redactora de The New York Times, llama como el “repetir real”: el que las reinas y princesas no teman reusar sus looks, da un mensaje de sostenibilidad en la moda, algo muy acorde a los nuevos tiempos.

Por esa razón, Letizia Ortiz se decidió por este vestido de Varela que ya había estrenado en otro evento. El modelo era largo con cuello de bebé, cintura ajustada y botones en para superior. Un diseño sobrio y perfecto para la ocasión.

Como complementos, minimalismo absoluto para darle todo el protagonismo al diseño: unos pendientes de aguamarina y un moño de efecto despeinado que restaba sobriedad al outfit.