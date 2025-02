A sus 76 años, Maye Musk, madre del empresario tecnológico Elon Musk, volvió a deslumbrar en la pasarela al cerrar el desfile de la firma Juzui en la Semana de la Moda de Nueva York. El evento tuvo lugar en The Glasshouse, un imponente rascacielos con vistas al río en Manhattan, donde se dieron cita expertos en moda, celebridades y amantes del diseño de lujo.

Vestida con un elegante vestido largo en tono carbón y una chaqueta de piel blanca, Maye Musk clausuró el desfile con su distintivo porte sofisticado y su inigualable melena plateada.“Admiro y respeto profundamente a Maye, tanto como persona como mujer”, declaró Taoray Wang, directora creativa de la firma Juzui, en una entrevista con USA Today tras el evento. “Es una fuente de inspiración, no solo para mí, sino también para muchas de mis clientas en China”.



No es la primera vez que Musk desfila para Juzui. La experimentada modelo ha colaborado con la marca en temporadas anteriores, demostrando un fuerte vínculo con la casa de moda china dirigida por Wang.El medio Page Six destacó que, durante varias temporadas consecutivas, Musk ha reservado sus apariciones en pasarela exclusivamente para los desfiles de Taoray Wang, siempre encargándose de cerrar el show.