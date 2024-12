Janick Maceta ha conquistado las redes con su increíble look de Foxy Eyes, un maquillaje con efecto lifting que realza la mirada de manera espectacular. Este estilo se ha convertido en el favorito de muchas chicas que buscan un aspecto más definido y juvenil. El secreto está en la técnica precisa: desde la correcta aplicación de la sombra hasta el delineado que eleva las cejas y resalta los ojos.



En este paso a paso, aprenderás cómo lograr este efecto lifting, que no solo estiliza la mirada, sino que también añade un toque de sofisticación. ¡Prepárate para deslumbrar con este look tan en tendencia!